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Медведев: нельзя ослаблять глобальное антитеррористическое взаимодействие
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости координировать усилия мирового сообщества в правоохранительной сфере: он убежден, РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:41
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коронавирус covid-19
россия
дмитрий медведев
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353
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коронавирус covid-19, россия, дмитрий медведев, в мире

Медведев: нельзя ослаблять глобальное антитеррористическое взаимодействие

08:09 17.06.2020 (обновлено: 09:41 17.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости координировать усилия мирового сообщества в правоохранительной сфере: он убежден, что нельзя ослаблять глобальное антитеррористическое взаимодействие между спецслужбами.
"Координация усилий мирового сообщества в правоохранительной сфере. Любой кризис активно провоцирует деструктивные силы, а риски использования экстремистами болевых точек цивилизации, угрозы терактов возрастают многократно", - написал Медведев в статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" в журнале "Россия в глобальной политике".
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Он отметил, что COVID-19 по понятным причинам вынуждает спецслужбы интенсифицировать работу, прежде всего, для сохранения стабильности внутри своих стран.
"Но, как бы ни было трудно сейчас, нельзя ослаблять глобальное антитеррористическое взаимодействие между спецслужбами", - считает Медведев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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