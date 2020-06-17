Медведев: нельзя ослаблять глобальное антитеррористическое взаимодействие

Передовые страны не были готовы к пандемии, считает Медведев

Передовые страны не были готовы к пандемии, считает Медведев

Он отметил, что COVID-19 по понятным причинам вынуждает спецслужбы интенсифицировать работу, прежде всего, для сохранения стабильности внутри своих стран.

"Но, как бы ни было трудно сейчас, нельзя ослаблять глобальное антитеррористическое взаимодействие между спецслужбами", - считает Медведев.