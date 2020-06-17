Медведев: нельзя ослаблять глобальное антитеррористическое взаимодействие

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости координировать усилия мирового сообщества в правоохранительной сфере: он убежден, что нельзя ослаблять глобальное антитеррористическое взаимодействие между спецслужбами.
"Координация усилий мирового сообщества в правоохранительной сфере. Любой кризис активно провоцирует деструктивные силы, а риски использования экстремистами болевых точек цивилизации, угрозы терактов возрастают многократно", - написал Медведев в статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" в журнале "Россия в глобальной политике".
Он отметил, что COVID-19 по понятным причинам вынуждает спецслужбы интенсифицировать работу, прежде всего, для сохранения стабильности внутри своих стран.
"Но, как бы ни было трудно сейчас, нельзя ослаблять глобальное антитеррористическое взаимодействие между спецслужбами", - считает Медведев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.