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Cозданные глобальным кризисом риски чрезвычайно высоки, заявил Медведев
Риски, созданные глобальным кризисом в связи с пандемией коронавируса, чрезвычайно высоки, необходимо глобальное сотрудничество в сфере безопасности в самом... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:42
коронавирус covid-19
россия
дмитрий медведев
политика
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353
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коронавирус covid-19, россия, дмитрий медведев, политика

Cозданные глобальным кризисом риски чрезвычайно высоки, заявил Медведев

08:08 17.06.2020 (обновлено: 09:42 17.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Риски, созданные глобальным кризисом в связи с пандемией коронавируса, чрезвычайно высоки, необходимо глобальное сотрудничество в сфере безопасности в самом широком смысле, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Сейчас, наверное, важнее всего не просто сами ответы, а согласованная всеобщая работа над выходом из самого масштабного - и действительно глобального - кризиса, аналогов которому не было в новейшей истории. Риски, которые он создал, чрезвычайно высоки. Именно поэтому необходимо глобальное сотрудничество в сфере безопасности в самом широком смысле", - написал Медведев в своей статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" в журнале "Россия в глобальной политике".
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