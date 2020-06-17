https://ria.ru/20200617/1573039641.html
Медведев надеется на более открытый диалог по Конвенции о биооружии
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев надеется, что США услышат позицию России о недопустимости использования биологического оружия и будут... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:07
2020-06-17T09:41
дмитрий медведев
сша
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий медведев, сша, безопасность
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
надеется, что США
услышат позицию России о недопустимости использования биологического оружия и будут вести более открытый и заинтересованный диалог с участниками Конвенции о запрещении биологического оружия.
В своей статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" в журнале "Россия в глобальной политике
" Медведев напомнил, что РФ сохраняет приверженность такому важному международному документу, как Конвенция о запрещении биологического оружия.
"В настоящий момент это соглашение, единственное в своём роде, нуждается в основательной доработке с учётом современных реалий. К сожалению, не все наши партнёры с этим согласны. Например, США ратифицировали Конвенцию в 1972 году, однако сейчас проверить её исполнение Вашингтоном с помощью международно-правовых средств не представляется возможным. Наши американские коллеги отказались в 2001 году принимать соответствующий протокол к Конвенции и перестали разрешать у себя проверки", - отметил Медведев.
"Сегодня Россия призывает к выполнению положений Конвенции в полном объёме. Тем самым напоминая мировому сообществу о недопустимости использования биологического оружия. Надеюсь, в Вашингтоне услышат позицию нашей страны и будут вести более открытый и заинтересованный диалог с государствами–участниками Конвенции", - подчеркнул он.