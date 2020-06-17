Медведев надеется на более открытый диалог по Конвенции о биооружии

"В настоящий момент это соглашение, единственное в своём роде, нуждается в основательной доработке с учётом современных реалий. К сожалению, не все наши партнёры с этим согласны. Например, США ратифицировали Конвенцию в 1972 году, однако сейчас проверить её исполнение Вашингтоном с помощью международно-правовых средств не представляется возможным. Наши американские коллеги отказались в 2001 году принимать соответствующий протокол к Конвенции и перестали разрешать у себя проверки", - отметил Медведев.