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Медведев рассказал о блокировке в ООН резолюции об ослаблении санкций
Решение США, Великобритании, Украины, Грузии и других государств заблокировать предложенную в ООН Россией резолюцию об ослаблении санкций в условиях... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:10
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, россия, дмитрий медведев, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, оон, сша, грузия, в мире

Медведев рассказал о блокировке в ООН резолюции об ослаблении санкций

08:07 17.06.2020 (обновлено: 08:10 17.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Решение США, Великобритании, Украины, Грузии и других государств заблокировать предложенную в ООН Россией резолюцию об ослаблении санкций в условиях коронавируса является аморальным и безответственным, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом. В частности, документ призывал оказывать помощь наиболее пострадавшим странам, особенно развивающимся, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход СБ ООН.
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"США, страны ЕС, Великобритания, Украина и Грузия немедленно заблокировали в Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции. И это решение в период пандемии нельзя назвать иначе как аморальным и безответственным", - говорится в статье Медведева "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике".
Он напомнил, что Россия практически сразу после начала пандемии выступила с инициативой о снятии санкций, чтобы облегчить наиболее пострадавшим странам доступ к необходимой помощи.
"Нас сразу же обвинили в том, что мы преследуем какие-то собственные интересы, хотя в резолюции речь шла не о России, а о тех государствах, которые находятся в крайне тяжёлом положении (например, о Венесуэле или Иране)", - отметил Медведев.
Он видит необходимость "наладить открытое и энергичное взаимодействие практически всех стран по линии власти, науки и бизнеса на современной международно-правовой основе". По его мнению, пока что политическое сотрудничество "серьёзно отстаёт от экспертного диалога, в котором участвует уже более 70 государств".
"Политики могут записать себе в плюс только оперативное оказание гуманитарной помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам, что, конечно, немало. Но уверен, что сглаживание политических противоречий, мешающих полноценному международному диалогу, по крайней мере в период борьбы с пандемией, стимулировало бы межгосударственное сотрудничество и позволило бы сэкономить много времени и сил", - убежден замглавы Совбеза РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий МедведевГенеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООНООНСШАГрузияВ мире
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