Медведев рассказал о блокировке в ООН резолюции об ослаблении санкций

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Решение Великобритании, Украины, Решение США Грузии и других государств заблокировать предложенную в ООН Россией резолюцию об ослаблении санкций в условиях коронавируса является аморальным и безответственным, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Ранее США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом. В частности, документ призывал оказывать помощь наиболее пострадавшим странам, особенно развивающимся, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход СБ ООН

"США, страны ЕС, Великобритания, Украина и Грузия немедленно заблокировали в Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции. И это решение в период пандемии нельзя назвать иначе как аморальным и безответственным", - говорится в статье Медведева "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике"

Он напомнил, что Россия практически сразу после начала пандемии выступила с инициативой о снятии санкций, чтобы облегчить наиболее пострадавшим странам доступ к необходимой помощи.

"Нас сразу же обвинили в том, что мы преследуем какие-то собственные интересы, хотя в резолюции речь шла не о России, а о тех государствах, которые находятся в крайне тяжёлом положении (например, о Венесуэле или Иране )", - отметил Медведев.

Он видит необходимость "наладить открытое и энергичное взаимодействие практически всех стран по линии власти, науки и бизнеса на современной международно-правовой основе". По его мнению, пока что политическое сотрудничество "серьёзно отстаёт от экспертного диалога, в котором участвует уже более 70 государств".

"Политики могут записать себе в плюс только оперативное оказание гуманитарной помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам, что, конечно, немало. Но уверен, что сглаживание политических противоречий, мешающих полноценному международному диалогу, по крайней мере в период борьбы с пандемией, стимулировало бы межгосударственное сотрудничество и позволило бы сэкономить много времени и сил", - убежден замглавы Совбеза РФ.