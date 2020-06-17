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Медведев призвал обеспечить жесткий госконтроль за биотехнологиями
Необходимы максимально жесткий контроль государства за биотехнологиями и биолабораториями, а также сотрудничество спецслужб для предотвращения терактов с... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:42
коронавирус covid-19
россия
дмитрий медведев
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353
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коронавирус covid-19, россия, дмитрий медведев, общество

Медведев призвал обеспечить жесткий госконтроль за биотехнологиями

08:05 17.06.2020 (обновлено: 09:42 17.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПриготовление химического раствора в лаборатории
Приготовление химического раствора в лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Приготовление химического раствора в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Необходимы максимально жесткий контроль государства за биотехнологиями и биолабораториями, а также сотрудничество спецслужб для предотвращения терактов с использованием биологических агентов, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В своей статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" в журнале "Россия в глобальной политике" Медведев отметил, что "пандемия коронавируса со всей очевидностью доказывает, насколько чувствительно для человечества моментальное заражение миллионов людей". По его мнению, это в свою очередь может стать побудительным мотивом для использования крайне опасных технологий биотерроризма.
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"Именно поэтому необходим максимально жесткий контроль государства за биотехнологиями и биолабораториями. А также – сотрудничество специальных служб для предотвращения терактов с использованием биологических агентов", - считает Медведев.
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Коронавирус COVID-19РоссияДмитрий МедведевОбщество
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