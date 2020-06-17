Медведев призвал обеспечить жесткий госконтроль за биотехнологиями

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Необходимы максимально жесткий контроль государства за биотехнологиями и биолабораториями, а также сотрудничество спецслужб для предотвращения терактов с использованием биологических агентов, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В своей статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" в журнале "Россия в глобальной политике" Медведев отметил, что "пандемия коронавируса со всей очевидностью доказывает, насколько чувствительно для человечества моментальное заражение миллионов людей". По его мнению, это в свою очередь может стать побудительным мотивом для использования крайне опасных технологий биотерроризма.
"Именно поэтому необходим максимально жесткий контроль государства за биотехнологиями и биолабораториями. А также – сотрудничество специальных служб для предотвращения терактов с использованием биологических агентов", - считает Медведев.
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