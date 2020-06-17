Медведев рассказал о трех шоках для российской экономики в 2020 году

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за коронавируса стали главными шоками для российской экономики в этом году, считает заместитель председателя Совета безопасности России Снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за коронавируса стали главными шоками для российской экономики в этом году, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

"Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трех экономических шоков. Во-первых, падение нефтяных цен на мировом рынке. Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов", — написал он в статье для журнала "Россия в глобальной политике"

По словам Медведева, за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары и в состоянии определить наиболее действенные меры, чтобы сгладить негативные последствия. "Основной отрицательный эффект следует ожидать в 2020 году, тогда как в следующем экономика сможет в целом адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть", — полагает он.

Второй шок — следствие внутренних ограничений из-за эпидемии коронавируса, аналогов практически не имеет, продолжил зампред Совбеза. "Внешне он (шок. — Прим. ред.) чем-то напоминает ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей. Но это сравнение — крайне условное. Нынешние проблемы в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе имеют особую природу, и привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся", — пишет Медведев.

По его мнению, время спада может быть ограничено периодом сохранения регуляторных решений, а восстановление экономики начнется довольно быстро при условии, что новые волны эпидемии не приведут к очередному витку вынужденных ограничений.

Третий шок связан со снижением зарубежного спроса на российские товары, вызванным замедлением мировой экономики. "Сегодня сокращение торговли и спроса в мире — также во многом следствие ограничительных мер и временного разрыва хозяйственных и логистических связей. Поэтому продолжительность такого падения, возможно, будет ограничена сроком действия строгих карантинных мер, после чего спрос восстановится. Но и здесь есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами", — добавил зампред Совбеза.

Пандемия коронавируса приведет беспрецедентному падению мирового ВВП, отметил Медведев. Так, по прогнозу Международного валютного фонда, в этом году мировую экономику ждет спад до трех процентов, и это будет максимальное падение со времен Второй мировой войны.

Причем пандемию невозможно победить в отдельно взятой стране "даже при закрытых рубежах, отмене транспортного сообщения и иных коммуникаций между людьми", уверен Медведев. Поэтому ответ на все проблемы нынешнего кризиса, считает он, должен быть универсальным и предполагать постоянное и полноценное взаимодействие между государствами, правительствами и компаниями.