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Медведев рассказал о трех шоках для российской экономики в 2020 году
Снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за коронавируса стали главными шоками для российской экономики в этом году, считает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:52
россия
дмитрий медведев
экономика
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Три удара по экономике России: Медведев, Силуанов, Набиуллина. А тут еще и коронавирус под ногами путается.
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Главный удар для российской экономики, это нахождение у власти таких людей, как Медведев.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, дмитрий медведев, экономика

Медведев рассказал о трех шоках для российской экономики в 2020 году

08:04 17.06.2020 (обновлено: 15:52 17.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за коронавируса стали главными шоками для российской экономики в этом году, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трех экономических шоков. Во-первых, падение нефтяных цен на мировом рынке. Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов", — написал он в статье для журнала "Россия в глобальной политике".
По словам Медведева, за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары и в состоянии определить наиболее действенные меры, чтобы сгладить негативные последствия. "Основной отрицательный эффект следует ожидать в 2020 году, тогда как в следующем экономика сможет в целом адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть", — полагает он.
Второй шок — следствие внутренних ограничений из-за эпидемии коронавируса, аналогов практически не имеет, продолжил зампред Совбеза. "Внешне он (шок. — Прим. ред.) чем-то напоминает ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей. Но это сравнение — крайне условное. Нынешние проблемы в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе имеют особую природу, и привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся", — пишет Медведев.
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
Вчера, 13:59Распространение нового коронавируса
Программу вывода российской экономики из кризиса расширят
По его мнению, время спада может быть ограничено периодом сохранения регуляторных решений, а восстановление экономики начнется довольно быстро при условии, что новые волны эпидемии не приведут к очередному витку вынужденных ограничений.
Третий шок связан со снижением зарубежного спроса на российские товары, вызванным замедлением мировой экономики. "Сегодня сокращение торговли и спроса в мире — также во многом следствие ограничительных мер и временного разрыва хозяйственных и логистических связей. Поэтому продолжительность такого падения, возможно, будет ограничена сроком действия строгих карантинных мер, после чего спрос восстановится. Но и здесь есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами", — добавил зампред Совбеза.
Пандемия коронавируса приведет беспрецедентному падению мирового ВВП, отметил Медведев. Так, по прогнозу Международного валютного фонда, в этом году мировую экономику ждет спад до трех процентов, и это будет максимальное падение со времен Второй мировой войны.
Причем пандемию невозможно победить в отдельно взятой стране "даже при закрытых рубежах, отмене транспортного сообщения и иных коммуникаций между людьми", уверен Медведев. Поэтому ответ на все проблемы нынешнего кризиса, считает он, должен быть универсальным и предполагать постоянное и полноценное взаимодействие между государствами, правительствами и компаниями.

"Это должно быть разумно открытое сотрудничество. Об этом сейчас говорят все. Вопрос — в мере открытости. Каждая страна и каждая компания понимают ее по-своему. Разумеется, исходя из соображений национальной или корпоративной безопасности многое все равно останется конфиденциальным. Но в целом ряде случаев государствам придется пойти на прямое сотрудничество, которое я бы назвал "вынужденным", — заключил Медведев.

Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
292711025213
Обсудить 93
РоссияДмитрий МедведевЭкономика
Популярные комментарии
Три удара по экономике России: Медведев, Силуанов, Набиуллина. А тут еще и коронавирус под ногами путается.
17 июня, 08:16
sizif8
1682401519
Главный удар для российской экономики, это нахождение у власти таких людей, как Медведев.
17 июня, 08:17
Арсений Новиков
17720017
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