https://ria.ru/20200617/1573039440.html
МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем
Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:02
2020-06-17T10:12
мс-21
аэрофлот
ростех
жуковский
общество
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жуковский
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мс-21, аэрофлот, ростех, жуковский, общество
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21
проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель корпорации "Иркут
" (входит в ОАК Ростеха
) Олег Мутовин.
"По мере отработки систем самолета, отказов выявляется все меньше и меньше. Начиная с какого-то этапа, мы, согласно программе испытаний, специально сами вводим неисправности для оценки функционирования дублирующих систем и реконфигурации борта при парировании последствий отказа. Например, недавно мы с моим коллегой в очередной раз больше двух часов летали на МС-21 с одним отключенным двигателем для оценки работы систем самолета в такой ситуации", - сказал Мутовин.
Он отметил, что четвертый опытный МС-21-300 в первом полете и при перегоне в Жуковский
в марте текущего года показал высокую надежность всех систем. "В последнее время мы увеличиваем интенсивность испытательных полетов. Часто в один день летает две машины, а в начале июня в небе одновременно находились три самолета МС-21-300", - добавил собеседник агентства.
МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, запуск серийного производства – на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
В настоящее время лайнер проходит испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, однако на этот год запланировано начать испытания с отечественными двигателями ПД-14.