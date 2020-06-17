Риск финансового кризиса за рубежом растет, заявил Медведев

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вероятность нового финансового кризиса в одной или нескольких зарубежных странах в 2021 году будет выше, чем в этом, Россия должна быть готова к внешним шокам и возможному снижению спроса на экспортные товары, говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности РФ Вероятность нового финансового кризиса в одной или нескольких зарубежных странах в 2021 году будет выше, чем в этом, Россия должна быть готова к внешним шокам и возможному снижению спроса на экспортные товары, говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в журнале "Россия в глобальной политике"

"Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах. Это, в свою очередь, окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт. Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше, чем в 2020-м. К этому мы также должны быть готовы", - заявил Медведев.

Он также подчеркнул важность антикризисного плана восстановления экономики. "Сейчас главное – его реализация с возможными коррективами по ходу исполнения. Необходима развернутая поддержка граждан и компаний, которая позволит избежать резкого сокращения совокупного спроса и предложения, предотвратить рост бедности", - отметил зампред Совбеза.

Фактор пандемии затрудняет прогнозирование любых экономических процессов, указал Медведев, но тем не менее перечислил некоторые принципы социально-экономической политики на первом этапе открытия экономики. В первую очередь, по его мнению, это постепенное снятие всех ограничений, ориентиром для чего являются готовность и оснащенность медицины для борьбы с пандемией. Во-вторых, это поддержка людей, которая, в том числе, должна касаться наемных работников и индивидуальных предпринимателей. "Отсюда вытекает и необходимость реформы трудового законодательства, включая институт удаленной занятости", - добавил он.

Далее идет работа, направленная на стимулирование предложения, – посредством, прежде всего, снижения издержек, которые испытывают компании в связи с ведением бизнеса. При этом малому предпринимательству, возможно, понадобятся дополнительные меры поддержки в момент снятия карантина, полагает Медведев.