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Риск финансового кризиса за рубежом растет, заявил Медведев
Вероятность нового финансового кризиса в одной или нескольких зарубежных странах в 2021 году будет выше, чем в этом, Россия должна быть готова к внешним шокам и РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:26
дмитрий медведев
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
дмитрий медведев, экономика

Риск финансового кризиса за рубежом растет, заявил Медведев

08:02 17.06.2020 (обновлено: 08:26 17.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вероятность нового финансового кризиса в одной или нескольких зарубежных странах в 2021 году будет выше, чем в этом, Россия должна быть готова к внешним шокам и возможному снижению спроса на экспортные товары, говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в журнале "Россия в глобальной политике".
"Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах. Это, в свою очередь, окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт. Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше, чем в 2020-м. К этому мы также должны быть готовы", - заявил Медведев.
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Он также подчеркнул важность антикризисного плана восстановления экономики. "Сейчас главное – его реализация с возможными коррективами по ходу исполнения. Необходима развернутая поддержка граждан и компаний, которая позволит избежать резкого сокращения совокупного спроса и предложения, предотвратить рост бедности", - отметил зампред Совбеза.
Фактор пандемии затрудняет прогнозирование любых экономических процессов, указал Медведев, но тем не менее перечислил некоторые принципы социально-экономической политики на первом этапе открытия экономики. В первую очередь, по его мнению, это постепенное снятие всех ограничений, ориентиром для чего являются готовность и оснащенность медицины для борьбы с пандемией. Во-вторых, это поддержка людей, которая, в том числе, должна касаться наемных работников и индивидуальных предпринимателей. "Отсюда вытекает и необходимость реформы трудового законодательства, включая институт удаленной занятости", - добавил он.
Далее идет работа, направленная на стимулирование предложения, – посредством, прежде всего, снижения издержек, которые испытывают компании в связи с ведением бизнеса. При этом малому предпринимательству, возможно, понадобятся дополнительные меры поддержки в момент снятия карантина, полагает Медведев.
"В-четвертых, дальнейшее упорядочение контрольно-надзорной деятельности. В-пятых, максимально возможное в текущей ситуации сохранение бюджетных обязательств, включая инвестиционные", подытожил Медведев.
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Вчера, 05:27
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