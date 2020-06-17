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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573039269.html
Три человека на военной базе США в Японии заразились коронавирусом
Три человека, имеющих отношение к военной базе США Мисава в Японии, заражены коронавирусом, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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япония
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353
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коронавирус covid-19, аомори (префектура), япония, сша, в мире

Три человека на военной базе США в Японии заразились коронавирусом

07:58 17.06.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоВоенная база США в Японии
Военная база США в Японии
© РИА Новости / Иван Захарченко
Военная база США в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 17 июн - РИА Новости. Три человека, имеющих отношение к военной базе США Мисава в Японии, заражены коронавирусом, сообщило агентство Киодо.
Информация об этом поступила в муниципалитет города Мисава, который и разместил сообщение на своем сайте. В настоящее время страница сайта недоступна.
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О гражданстве и половой принадлежности не сообщается. В то же время известно, что они прибыли на базу 15 июня и в настоящее время находятся на ее территории на карантине. У всех троих заболевание протекает бессимптомно. О их цели посещения базы не сообщается.
До сегодняшнего дня в префектуре Аомори, где расположена база, были выявлены 16 случаев заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аомори (префектура)ЯпонияСШАВ мире
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