https://ria.ru/20200617/1573039269.html
Три человека на военной базе США в Японии заразились коронавирусом
Три человека, имеющих отношение к военной базе США Мисава в Японии, заражены коронавирусом, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:58
2020-06-17T07:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аомори (префектура)
япония
сша
в мире
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https://ria.ru/20200603/1572379717.html
аомори (префектура)
япония
сша
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155130/13/1551301346_0:104:1280:824_1400x0_80_0_0_4ea09598b76f827dbbc9d95e6ba1fb3a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, аомори (префектура), япония, сша, в мире