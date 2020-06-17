Три человека на военной базе США в Японии заразились коронавирусом

Информация об этом поступила в муниципалитет города Мисава, который и разместил сообщение на своем сайте. В настоящее время страница сайта недоступна.

О гражданстве и половой принадлежности не сообщается. В то же время известно, что они прибыли на базу 15 июня и в настоящее время находятся на ее территории на карантине. У всех троих заболевание протекает бессимптомно. О их цели посещения базы не сообщается.