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В Киргизии выявили 90 новых случаев COVID-19
Киргизия за сутки зафиксировала 90 новых случаев COVID-19, один человек скончался, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 90 новых случаев COVID-19

07:56 17.06.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 17 июн - РИА Новости. Киргизия за сутки зафиксировала 90 новых случаев COVID-19, один человек скончался, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 17 июня 2020 года по республике зарегистрировано 90 новых случаев СOVID-19, 36 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
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По словам собеседника агентства, накануне в Джалал-Абадской областной клинической больнице скончался 36-летний мужчина, инфицированный COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 54 пациента.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 21 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 495 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество выявленных зараженных в Киргизии возросло до 2562. Скончались 30 человек. Выписали по выздоровлению из больниц 1901 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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