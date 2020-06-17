В Киргизии выявили 90 новых случаев COVID-19

БИШКЕК, 17 июн - РИА Новости. Киргизия за сутки зафиксировала 90 новых случаев COVID-19, один человек скончался, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 17 июня 2020 года по республике зарегистрировано 90 новых случаев СOVID-19, 36 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, накануне в Джалал-Абадской областной клинической больнице скончался 36-летний мужчина, инфицированный COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 54 пациента.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 21 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 495 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество выявленных зараженных в Киргизии возросло до 2562. Скончались 30 человек. Выписали по выздоровлению из больниц 1901 пациента.