https://ria.ru/20200617/1573039176.html
Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в среду
Жаркая погода без осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:53
2020-06-17T11:59
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