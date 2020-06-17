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Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в среду
Жаркая погода без осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:59
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Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в среду

07:53 17.06.2020 (обновлено: 11:59 17.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жаркая погода без осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, облаков ожидается немного, обойдется без осадков. По-прежнему очень жарко, в Москве около плюс 30, в Подмосковье ожидаем плюс 27 - плюс 32 градуса. Должна сказать, что под угрозой оказывается рекорд 1892 года, тогда в нашем городе зафиксирована температура плюс 30,8 градуса", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, ветер будет дуть с юга, слабый, скорость не превысит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление сильно меняться не будет и останется чуть выше нормы - 749 миллиметров ртутного столба.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
14 июня, 04:04
Вильфанд рассказал о новой "волне тепла" в Европейской России
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