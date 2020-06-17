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Суд продлил арест мастера горной артели по дела о прорыве дамб в Сибири
Красноярский краевой суд продлил на два месяца арест фигуранту дела о прорыве дамб на золотодобывающей артели мастеру горного участка Евгению Александрову,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:52
прорыв дамбы в красноярском крае
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский краевой суд
курагинский район
происшествия
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прорыв дамбы в красноярском крае, следственный комитет россии (ск рф), красноярский краевой суд, курагинский район, происшествия

Суд продлил арест мастера горной артели по дела о прорыве дамб в Сибири

07:52 17.06.2020
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© МЧС РоссииНа месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
© МЧС России
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Красноярский краевой суд продлил на два месяца арест фигуранту дела о прорыве дамб на золотодобывающей артели мастеру горного участка Евгению Александрову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Оксана Веселова.
В октябре 2019 года суд Железнодорожного района арестовал гендиректора ООО "Сисим" Максима Ковалькова, мастера горного участка этой артели Евгения Александрова и начальника участка "Сисима" Андрея Еганова. Защита обжаловала решение, краевой суд оставил его без изменений.
"По Александрову арест продлили на 2 месяца по 18.08.2020 года", - сказала Веселова.
Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека, погибли 20 человек.
Узбекистан
2 мая, 07:22
В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский краевой судКурагинский районПроисшествия
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