Суд продлил арест мастера горной артели по дела о прорыве дамб в Сибири

КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Красноярский краевой суд продлил на два месяца арест фигуранту дела о прорыве дамб на золотодобывающей артели мастеру горного участка Евгению Александрову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Оксана Веселова.
В октябре 2019 года суд Железнодорожного района арестовал гендиректора ООО "Сисим" Максима Ковалькова, мастера горного участка этой артели Евгения Александрова и начальника участка "Сисима" Андрея Еганова. Защита обжаловала решение, краевой суд оставил его без изменений.
"По Александрову арест продлили на 2 месяца по 18.08.2020 года", - сказала Веселова.
Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека, погибли 20 человек.