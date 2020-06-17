Суд продлил арест мастера горной артели по дела о прорыве дамб в Сибири

В октябре 2019 года суд Железнодорожного района арестовал гендиректора ООО "Сисим" Максима Ковалькова, мастера горного участка этой артели Евгения Александрова и начальника участка "Сисима" Андрея Еганова. Защита обжаловала решение, краевой суд оставил его без изменений.