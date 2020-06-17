На Камчатке зафиксировали второй природный пожар в районе режима ЧС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. Второй природный пожар площадью 120 га зафиксирован в Быстринском районе Камчатки, где ранее был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в Быстринском районе из-за природного пожара площадью 750 га. Возгорание произошло вблизи райцентра Эссо. Для защиты села от огня была проложена минерализованная полоса протяжённостью 30 километров и шириной 10 метров. В тушении задействованы более 60 человек и 22 единицы техники, в том числе два вертолёта с водосливным устройством.
"Второй природный пожар зарегистрирован в Быстринском районе. Возгорание было обнаружено в нескольких километрах от села Анавгай. На месте работают сотрудники лесоохраны. Всего задействовано более 20 человек и три единицы техники, в том числе один вертолёт с водосливным устройством. На настоящий момент площадь возгорания составляет около 120 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы селу Анавгай нет, так как имеется естественная преграда — река Быстрая, ширина которой около 40 метров. Кроме того, для дополнительной защиты проложена минерализованная полоса протяжённостью четыре километра и шириной 12 метров.