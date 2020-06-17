На Камчатке зафиксировали второй природный пожар в районе режима ЧС

"Второй природный пожар зарегистрирован в Быстринском районе. Возгорание было обнаружено в нескольких километрах от села Анавгай. На месте работают сотрудники лесоохраны. Всего задействовано более 20 человек и три единицы техники, в том числе один вертолёт с водосливным устройством. На настоящий момент площадь возгорания составляет около 120 гектаров", - говорится в сообщении.