В Кузбассе выявили 20 новых случааев коронавируса

"Еще у двадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Три пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже четыреста двадцать четыре человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот шестьдесят восемь больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.