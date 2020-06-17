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Распространение нового коронавируса
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В Кузбассе выявили 20 новых случааев коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 20 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кемеровский район
кемерово
новокузнецк
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кемеровский район
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новокузнецк
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кемеровский район, кемерово, новокузнецк, кемеровская область, анжеро-судженск

В Кузбассе выявили 20 новых случааев коронавируса

07:45 17.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Медицинский работник в больнице. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 17 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 20 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у двадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Три пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже четыреста двадцать четыре человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот шестьдесят восемь больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, шесть новых случаев зарегистрировано в Кемерово, по три – в Анжеро-Судженске и Мариинском районе, по два – в Новокузнецке и Кемеровском районе, по одному – в Белово, Беловском, Гурьевском и Топкинском районах.
Среди новых выздоровевших - жители Белово, Кемерово и Новокузнецка.
По данным на среду, всего в Кузбассе выявлено 1099 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 424 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9070 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кемеровский районКемеровоНовокузнецкКемеровская областьАнжеро-Судженск
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