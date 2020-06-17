В Кузбассе выявили 20 новых случааев коронавируса

КЕМЕРОВО, 17 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 20 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у двадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Три пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже четыреста двадцать четыре человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот шестьдесят восемь больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, шесть новых случаев зарегистрировано в Кемерово, по три – в Анжеро-Судженске и Мариинском районе, по два – в Новокузнецке и Кемеровском районе, по одному – в Белово, Беловском, Гурьевском и Топкинском районах.
Среди новых выздоровевших - жители Белово, Кемерово и Новокузнецка.
По данным на среду, всего в Кузбассе выявлено 1099 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 424 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9070 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.