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Религия и мировоззрение
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В Екатеринбургской епархии прокомментировали конфликт в монастыре
Настоятельница Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области монахиня Варвара покинула обитель вместе сестрами из-за того, что не разделяет позицию РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:01
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
религия
русская православная церковь
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, русская православная церковь, свердловская область

В Екатеринбургской епархии прокомментировали конфликт в монастыре

07:42 17.06.2020 (обновлено: 16:01 17.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВъезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Въезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Въезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Настоятельница Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области монахиня Варвара покинула обитель вместе сестрами из-за того, что не разделяет позицию схиигумена Сергия (Николая Романова), который призывал нарушать самоизоляцию и называл коронавирус "псевдопандемией", сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Некоторые СМИ ранее написали, что в Среднеуральском женском монастыре, где служил Романов, по просьбе самого схиигумена начали круглосуточно дежурить казаки. При этом Романов, бывший духовником обители, фактически отстранил от управления монастырем законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину).

"Скорбя о заблуждении бывшего духовника обители, ради умирения ситуации матушка-настоятельница приняла решение вместе с сестрами, не разделяющими раскольническую позицию схиигумена Сергия, временно оставить территорию обители с тем, чтобы избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий, и дать ему возможность одуматься и принести покаяние", — сказала собеседница агентства.

В епархии уточнили, что Сергий выказал непослушание настоятельнице обители, ему дана возможность исправиться до следующего заседания церковного суда, которое пройдет 26 июня.
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"Надеемся, что отец Сергий сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению и покается. Отмечаем, что сложившуюся ситуацию Екатеринбургская епархия предпочла бы разрешить в мирном духе, с христианской любовью в строгом соблюдении канонических правил церкви", — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса. В понедельник состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия, однако рассмотрение деятельности священника было перенесено на 26 июня из-за того, что клирик, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.
Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае, если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияРусская православная церковьСвердловская область
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