В Индии более двух тысяч человек умерли от коронавируса за сутки

Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

© AP Photo / Rajanish Kakade Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч человек скончались о коронавируса в Более 2 тысяч человек скончались о коронавируса в Индии за сутки, число выявленных случаев заражения в Индии выросло на 10,9 тысячи и составляет 354 065, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 155 227 человек, выздоровели 186 923 человек (5922 за сутки), умерли 11 903 (2003 за сутки).

Во вторник сообщалось о 343 081 случае заболевания (прирост за сутки более чем на 10,6 тысячи), днем ранее - о 332 424 случаях (прирост за сутки более чем на 11,5 тысячи).

Италию и Испанию. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 113 445 (2701 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад : 48 019 заболевший (1515 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели , где выявлены 44 688 заболевших (1859 за сутки).

Ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.