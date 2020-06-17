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В Германии выявили 345 новых случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 345, скончались еще 30 человек, сообщает институт Роберта... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
в мире
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353
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 345 новых случаев COVID-19

07:35 17.06.2020
509
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 345, скончались еще 30 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 378 новых случаях заражения и девяти летальных исходах.
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В общей сложности в ФРГ выявлены 187 184 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 830 пациентов с коронавирусом.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 710), Северном Рейне-Вестфалии (39 573) и Баден-Вюртемберге (35 177). В Берлине выявлены 7 402 случая инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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