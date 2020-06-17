В Новосибирской области выявили 107 случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 111 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента – мужчина в возрасте 73 года и женщина в возрасте 70 лет", - говорится в сообщении.