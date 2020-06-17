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Распространение нового коронавируса
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В Новосибирской области выявили 107 случаев COVID-19
Сто семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, 111 человек выздоровели, два пациента скончались,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:27
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирской области выявили 107 случаев COVID-19

07:27 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна в госпитале COVID-19
НОВОСИБИРСК, 17 июн – РИА Новости. Сто семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, 111 человек выздоровели, два пациента скончались, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 111 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента – мужчина в возрасте 73 года и женщина в возрасте 70 лет", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что всего в регионе зарегистрировано 4604 случая COVID-19, из них – 309 детей. 2387 пациентов выздоровели, 62 скончались.
"В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – девять пациентов", - сообщает штаб
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В детскую больницу №3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1777. Еще 264 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в больницы районов области.
"Всего в Новосибирской области провели 160987 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 426 жителей региона, 22872 человека сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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