В Москве 12 КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов

"Все 12 КТ-центров после завершения работы с COVID-19 прошли тщательную дезинфекцию, а медицинские работники – тестирование на коронавирусную инфекцию. Теперь 12 зданий поликлиник вновь открылись для амбулаторного приема по всем направлениям. Врачи уже приняли первых пациентов. Лучшие практики, наработанные в период пандемии, мы бы хотели сохранить. В первую очередь — время работы высокоточной диагностической техники. Период работы КТ- и МРТ-аппаратов в 12 поликлиниках будет расширен, вплоть до сохранения круглосуточной доступности, если это будет востребовано населением", - рассказала Ракова журналистам.