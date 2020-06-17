В Москве 12 КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В столице 12 зданий городских поликлиник, на базе которых были развернуты амбулаторные КТ-центры, вернулись к плановому приему пациентов, ранее в них проводилась диагностика пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирус, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Все 12 КТ-центров после завершения работы с COVID-19 прошли тщательную дезинфекцию, а медицинские работники – тестирование на коронавирусную инфекцию. Теперь 12 зданий поликлиник вновь открылись для амбулаторного приема по всем направлениям. Врачи уже приняли первых пациентов. Лучшие практики, наработанные в период пандемии, мы бы хотели сохранить. В первую очередь — время работы высокоточной диагностической техники. Период работы КТ- и МРТ-аппаратов в 12 поликлиниках будет расширен, вплоть до сохранения круглосуточной доступности, если это будет востребовано населением", - рассказала Ракова журналистам.
По её словам, высокоточная диагностика органов дыхания для пациентов с коронавирусной инфекцией также остается доступной, поскольку в городе в круглосуточном режиме продолжают работу 36 амбулаторных КТ-центров. В центрах, помимо КТ-исследований, пациентам также делают общий анализ крови, ЭКГ, проводят анализ на COVID-19.
"С начала работы во всех КТ-центрах было проведено более 170 тысяч исследований, которые помогли врачам вовремя диагностировать заболевание и определить тактику лечения – на дому или в стационаре", - добавила вице-мэр.
По словам Раковой, КТ-центры расположены по два - в Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах, по одному - в Восточном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Центральном округах.
КТ-центры были организованы на базе городских поликлиник по предложению клинического комитета. Широкая сеть КТ-центров позволяет выявлять осложнения инфекции на ранней стадии и быстрее начинать необходимое лечение, а при необходимости госпитализировать пациента в стационар.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.