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В Приморье парады Победы пройдут с ограниченным числом зрителей
Парады Победы 24 июня во Владивостоке и Уссурийске из-за сложной эпидемической ситуации пройдут с ограниченным числом зрителей. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:38
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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парад победы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владивосток, приморский край, уссурийск, общество

В Приморье парады Победы пройдут с ограниченным числом зрителей

07:24 17.06.2020 (обновлено: 10:38 17.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРепетиция военной техники к параду Победы во Владивостоке
Репетиция военной техники к параду Победы во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Репетиция военной техники к параду Победы во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Парады Победы 24 июня во Владивостоке и Уссурийске из-за сложной эпидемической ситуации пройдут с ограниченным числом зрителей.
"Парад 24 июня во Владивостоке состоится. Он пройдёт в ограниченном формате, так как ситуация с COVID-19 не позволяет допустить массового скопления людей. Горожане смогут увидеть проезд колонны военной техники и торжественный марш по телевизору или в интернете", - сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.
По его словам, подробная информация о том, в какой форме пройдёт во Владивостоке парад, будет позже.
Как сообщает администрация Уссурийского городского округа, парад в этом городе пройдет с ограниченным количеством зрителей. Горожан просят оставаться дома и посмотреть парад Победы в режиме онлайн.
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"Ветераны Великой Отечественной войны, состояние здоровья которых позволит присутствовать на мероприятии, а также почетные жители Уссурийского ГО займут места на трибунах. Также будут присутствовать приглашенные гости - активисты-общественники, волонтеры и выдающиеся спортсмены… В обязательном порядке все гости пройдут тесты на коронавирус", - говорится в сообщении.
Парады с привлечением военной техники в ВВО пройдут в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Чите, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Белогорске.
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Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. В понедельник власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности. Общее количество заболевших с начала эпидемии – 3169, выздоровевших – 1848, 29 человек умерли. Ранее ежедневно в Приморье фиксировалось около 50 новых случаев коронавируса, 12 июня выявлено 93 заболевших, далее в течение последних дней – около 90 новых случаев в день. Роспотребнадзор назвал в числе причин значительного прироста числа заболевших в регионе в июне посещение религиозных учреждений, где среди прихожан наблюдаются очаги распространения инфекции, а также мест отдыха.
Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в ряде российских городов из-за коронавируса. Так, торжеств не будет в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске, Пятигорске и Якутске.
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладивостокПриморский крайУссурийскОбщество
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