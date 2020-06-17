В Приморье парады Победы пройдут с ограниченным числом зрителей

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Парады Победы 24 июня во Парады Победы 24 июня во Владивостоке Уссурийске из-за сложной эпидемической ситуации пройдут с ограниченным числом зрителей.

"Парад 24 июня во Владивостоке состоится. Он пройдёт в ограниченном формате, так как ситуация с COVID-19 не позволяет допустить массового скопления людей. Горожане смогут увидеть проезд колонны военной техники и торжественный марш по телевизору или в интернете", - сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.

По его словам, подробная информация о том, в какой форме пройдёт во Владивостоке парад, будет позже.

Как сообщает администрация Уссурийского городского округа, парад в этом городе пройдет с ограниченным количеством зрителей. Горожан просят оставаться дома и посмотреть парад Победы в режиме онлайн.

"Ветераны Великой Отечественной войны, состояние здоровья которых позволит присутствовать на мероприятии, а также почетные жители Уссурийского ГО займут места на трибунах. Также будут присутствовать приглашенные гости - активисты-общественники, волонтеры и выдающиеся спортсмены… В обязательном порядке все гости пройдут тесты на коронавирус", - говорится в сообщении.

Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Белогорске. Парады с привлечением военной техники в ВВО пройдут в Хабаровске , Владивостоке, Уссурийске, Чите

Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. В понедельник власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности. Общее количество заболевших с начала эпидемии – 3169, выздоровевших – 1848, 29 человек умерли. Ранее ежедневно в Приморье фиксировалось около 50 новых случаев коронавируса, 12 июня выявлено 93 заболевших, далее в течение последних дней – около 90 новых случаев в день. Роспотребнадзор назвал в числе причин значительного прироста числа заболевших в регионе в июне посещение религиозных учреждений, где среди прихожан наблюдаются очаги распространения инфекции, а также мест отдыха.