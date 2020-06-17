Прения сторон по иску губернатора Сахалина к мэру Охи начнутся 18 июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн – РИА Новости. Судебное заседание по административному иску губернатора Сахалинской области к мэру Охинского района Сергею Гусеву в среду завершилось решением приступить 18 июня к прениям сторон, сообщил РИА Новости помощник председателя городского суда Александр Мальцев.

"На сегодняшнем заседании исследовались доказательства, также был допрошен свидетель со стороны административного ответчика. По завершении судебного следствия председательствующий объявил рассмотрение административного дела по существу законченным, и суд перешел к стадии судебных прений. Для подготовки к ним в судебном заседании объявлен перерыв до 10.00 четверга. 18 июня суд выслушает мнения участвующих в процессе сторон", - рассказал собеседник агентства.