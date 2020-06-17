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Прения сторон по иску губернатора Сахалина к мэру Охи начнутся 18 июня
Судебное заседание по административному иску губернатора Сахалинской области к мэру Охинского района Сергею Гусеву в среду завершилось решением приступить 18... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:22
валерий лимаренко
сахалин
оха
охинский городской округ
происшествия
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валерий лимаренко, сахалин, оха, охинский городской округ, происшествия

Прения сторон по иску губернатора Сахалина к мэру Охи начнутся 18 июня

07:22 17.06.2020
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© Фото : администрация городского округа ОхинскийГлава муниципального образования городской округ "Охинский" Сергей Гусев
Глава муниципального образования городской округ Охинский Сергей Гусев
© Фото : администрация городского округа Охинский
Глава муниципального образования городской округ "Охинский" Сергей Гусев. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн – РИА Новости. Судебное заседание по административному иску губернатора Сахалинской области к мэру Охинского района Сергею Гусеву в среду завершилось решением приступить 18 июня к прениям сторон, сообщил РИА Новости помощник председателя городского суда Александр Мальцев.
Ранее сообщалось, что 20 мая губернатор Валерий Лимаренко направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий главы самого северного муниципалитета Сахалина. Мотивом выражения недоверия Гусеву стали многочисленные претензии жителей района к охинскому мэру. Во вторник в заседании был объявлен перерыв по ходатайству ответчика об участии в нем ряда свидетелей, которое суд удовлетворил.
"На сегодняшнем заседании исследовались доказательства, также был допрошен свидетель со стороны административного ответчика. По завершении судебного следствия председательствующий объявил рассмотрение административного дела по существу законченным, и суд перешел к стадии судебных прений. Для подготовки к ним в судебном заседании объявлен перерыв до 10.00 четверга. 18 июня суд выслушает мнения участвующих в процессе сторон", - рассказал собеседник агентства.
Адвокат Сергея Гусева уточнила РИА Новости, что на заседании свидетелем выступила супруга главы муниципального образования: она дала пояснения относительно декларации мужа.
Статуя Фемиды
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