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Джоэла Монталбано назначили и.о. руководителя программы МКС
Бывший директор программы пилотируемых полетов НАСА в России Джоэл Монталбано назначен исполняющим обязанности руководителя программы МКС, сообщается в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:20
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международная космическая станция (мкс)
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наса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

Джоэла Монталбано назначили и.о. руководителя программы МКС

07:20 17.06.2020
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© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший директор программы пилотируемых полетов НАСА в России Джоэл Монталбано назначен исполняющим обязанности руководителя программы МКС, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте НАСА.
Как сообщила глава программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Лойдерс, назначение вступит в силу 26 июня. Монталбано заменит Кирка Ширмана, занимавшего должность с 2015 года.
"Я выражаю благодарность Кирку за его службу в американской космической программе. Я уверена в том, что руководство Джоэла будет способствовать расширению возможностей, предоставляемых космической станцией  для исследований, науки и коммерческого использования", - заявила Лойдерс.
Монталбано занимает должность заместителя программы МКС с 2012 года. С 2008 по 2012 год он находился на посту директора программы пилотируемых полетов НАСА в России.
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2 июня, 08:33РИА Наука
Роскосмос и НАСА обсуждают полеты к МКС
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
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