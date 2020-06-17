https://ria.ru/20200617/1573038479.html
Джоэла Монталбано назначили и.о. руководителя программы МКС
Бывший директор программы пилотируемых полетов НАСА в России Джоэл Монталбано назначен исполняющим обязанности руководителя программы МКС, сообщается в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:20
2020-06-17T07:20
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147637/55/1476375555_0:304:3067:2029_1400x0_80_0_0_1d050919cb6f57772517b5c38536050c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса