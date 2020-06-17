В Сеуле заявили, что КНДР заранее готовилась к взрыву офиса связи

СЕУЛ, 17 июн - РИА Новости. Северная Корея начала подготовку к уничтожению межкорейского офиса связи в приграничном Кэсоне еще несколько дней назад, разместив взрывчатку внутри здания, передает агентство Рёнхап со ссылкой на главу комитета национальной обороны в парламенте РК депутата Демократической партии Мин Хон Чхоля.

"Еще за два дня до взрыва на первом-втором этажах здания были замечены маленькие фейерверки (искры - ред.). Накануне взрыва я получил устный отчет от министерства обороны, где говорилось, что Северная Корея, по-видимому, ведет подготовку к взрыву четырехэтажного здания совместного офиса связи", - заявил Мин Хон Чхоль.

Предполагается, что искры были видны, когда КНДР закладывала взрывчатку внутрь здания.

В очередном заявлении 13 июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон сообщила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга".

Во вторник, 16 июня, СМИ сообщили, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня были слышны взрывы и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.