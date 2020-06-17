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В Сеуле заявили, что КНДР заранее готовилась к взрыву офиса связи
Северная Корея начала подготовку к уничтожению межкорейского офиса связи в приграничном Кэсоне еще несколько дней назад, разместив взрывчатку внутри здания,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:00
ким ё чжон
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ким ё чжон, ким чен ын, южная корея, кндр, в мире

В Сеуле заявили, что КНДР заранее готовилась к взрыву офиса связи

07:15 17.06.2020 (обновлено: 11:00 17.06.2020)
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© REUTERS / KCNAВзрыв межкорейского офиса связи в приграничном городе Кэсон, Северная Корея
Взрыв межкорейского офиса связи в приграничном городе Кэсон, Северная Корея
© REUTERS / KCNA
СЕУЛ, 17 июн - РИА Новости. Северная Корея начала подготовку к уничтожению межкорейского офиса связи в приграничном Кэсоне еще несколько дней назад, разместив взрывчатку внутри здания, передает агентство Рёнхап со ссылкой на главу комитета национальной обороны в парламенте РК депутата Демократической партии Мин Хон Чхоля.
По данным Мин Хон Чхоля, подготовка началась сразу после заявления сестры лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о сносе офиса. В субботу вечером вокруг здания была зафиксирована необычная активность - передвижение транспорта.
"Еще за два дня до взрыва на первом-втором этажах здания были замечены маленькие фейерверки (искры - ред.). Накануне взрыва я получил устный отчет от министерства обороны, где говорилось, что Северная Корея, по-видимому, ведет подготовку к взрыву четырехэтажного здания совместного офиса связи", - заявил Мин Хон Чхоль.
Предполагается, что искры были видны, когда КНДР закладывала взрывчатку внутрь здания.
В очередном заявлении 13 июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон сообщила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга".
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Во вторник, 16 июня, СМИ сообщили, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня были слышны взрывы и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.
Совместный офис связи Севера и Юга был открыт в соответствии с договоренностями лидеров двух стран по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Таким образом, его работа продлилась всего 19 месяцев. Офис располагался в четырехэтажном здании, построенном еще в 2007 году. До прекращения работы Кэсонского промышленного комплекса в 2016 году здание использовалось Координационным бюро межкорейских обменов и сотрудничества.
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