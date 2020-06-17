Китайские регионы вводят обязательный карантин для пекинцев

Полицейские у оптового рынка "Синьфади" в Пекине

Полицейские у оптового рынка "Синьфади" в Пекине

ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Регионы Китая вводят обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из Регионы Китая вводят обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из Пекина из-за новой вспышки COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке города "Синьфади".

Власти Пекина к настоящему моменту признали 28 кварталов зонами высокого и среднего уровня эпидемиологического риска. Единственной во всей стране зоной с высоким уровнем эпидемиологического риска является квартал Хуасян в пекинском районе Фэнтай, где расположен оптовый рынок "Синьфади".

Ранее власти Шанхая распорядились отправлять на двухдневный карантин прибывающих из районов повышенного риска. В настоящее время такие районы есть только в Пекине.

В среду было объявлено об обязательном 21-дневном карантине для прибывающих из районов Пекина с высоким и средним уровнем эпидемиологической угрозы. Специальный административный район Макао в свою очередь сообщил, что все лица, которые посещали Пекин последние 14 дней, должны быть помещены под медицинское наблюдение.

Чжэцзян. По данным на утро среды, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев COVID-19 – 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. Кроме того, случаи, имеющие отношение к рынку, также выявили в провинциях Хэбэй

В настоящее время в больницах города находятся 137 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением - 12 бессимптомных носителей вируса.

Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня - до третьего. Всего в Китае четыре уровня реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения.

В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия, бассейны, спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, а также мероприятия с участием более 100 человек. Кварталы с высоким уровнем эпидемиологической угрозы закрыты на карантин.

Власти столицы не рекомендуют жителями покидать город, а в случае срочной необходимости они должны предоставить сертификат с отрицательным тестом на COVID-19.