https://ria.ru/20200617/1573038189.html
В Комсомольске-на-Амуре на спящую пенсионерку рухнул потолок
Потолок обрушился в среду ночью в квартире трехэтажного жилого дома в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, под обломками оказалась пенсионерка, она осталась РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:03
2020-06-17T07:03
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 17 июн – РИА Новости.
Потолок обрушился в среду ночью в квартире трехэтажного жилого дома в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края
, под обломками оказалась пенсионерка, она осталась жива и даже отказалась от госпитализации, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев.
"Во второй половине ночи в микрорайоне Менделеева по Восточному шоссе, 10 в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома обвалилась часть потолка. Под конструкциями оказалась пожилая женщина, она получила легкие повреждения, от госпитализации отказалась. Также в квартире проживал еще один человек, он не пострадал. Им предложено переселиться в маневренный фонд", - сказал Лаврентьев.
По его словам, на место ЧП выезжали спасатели и представители администрации. Квартиру и дом осмотрела городская межведомственная комиссия, визуально фундамент, дом и стены находятся в удовлетворительном состоянии.
"Управляющая компания провела уборку мусора в квартире, а также пригласила экспертов для обследования чердачных перекрытий над этой и другими квартирами, а также состояние всего дома. Выводы эксперты подготовят к пятнице, на их основании будут приниматься меры", - сказал он.
Собеседник уточнил, что дом каменный 1952 года постройки, но перекрытия в нем деревянные. В 2013 году он попадал в зону наводнения, но тогда он был признан пригодным для проживания. Жалоб на состояние дома от жильцов за это время не поступало.