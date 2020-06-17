В Комсомольске-на-Амуре на спящую пенсионерку рухнул потолок

ХАБАРОВСК, 17 июн – РИА Новости. Потолок обрушился в среду ночью в квартире трехэтажного жилого дома в Потолок обрушился в среду ночью в квартире трехэтажного жилого дома в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края , под обломками оказалась пенсионерка, она осталась жива и даже отказалась от госпитализации, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев.

"Во второй половине ночи в микрорайоне Менделеева по Восточному шоссе, 10 в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома обвалилась часть потолка. Под конструкциями оказалась пожилая женщина, она получила легкие повреждения, от госпитализации отказалась. Также в квартире проживал еще один человек, он не пострадал. Им предложено переселиться в маневренный фонд", - сказал Лаврентьев.

По его словам, на место ЧП выезжали спасатели и представители администрации. Квартиру и дом осмотрела городская межведомственная комиссия, визуально фундамент, дом и стены находятся в удовлетворительном состоянии.

"Управляющая компания провела уборку мусора в квартире, а также пригласила экспертов для обследования чердачных перекрытий над этой и другими квартирами, а также состояние всего дома. Выводы эксперты подготовят к пятнице, на их основании будут приниматься меры", - сказал он.