В США снесут памятник конкистадору, ставший причиной протестов и стрельбы

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мэр американского города Альбукерке Тим Келлер заявил, что памятник конкистадору Хуану де Оньяте, ставший причиной протестов в городе, закончившихся стрельбой, будет снесен.
Стрельба произошла во вторник в ходе акции протеста в Альбукерке. Один мужчина получил ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов после инцидента применили "химические раздражители и светошумовые гранаты" для обеспечения безопасности полицейских и задержания подозреваемых в стрельбе, которые были взяты под стражу для допроса.
"Стрельба вчера вечером у памятника Оньяте - ужасающий. недопустимый акт насилия. Вчера скульптура перестала быть просто символом и стала вопросом общественной безопасности, её снесут сегодня", - приводит телеканал CNN заявление мэра.
Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.