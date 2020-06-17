В США снесут памятник конкистадору, ставший причиной протестов и стрельбы

Стрельба произошла во вторник в ходе акции протеста в Альбукерке. Один мужчина получил ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов после инцидента применили "химические раздражители и светошумовые гранаты" для обеспечения безопасности полицейских и задержания подозреваемых в стрельбе, которые были взяты под стражу для допроса.