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В США снесут памятник конкистадору, ставший причиной протестов и стрельбы
Мэр американского города Альбукерке Тим Келлер заявил, что памятник конкистадору Хуану де Оньяте, ставший причиной протестов в городе, закончившихся стрельбой,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:53
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
альбукерке
сша
испания
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, альбукерке, сша, испания, в мире

В США снесут памятник конкистадору, ставший причиной протестов и стрельбы

06:53 17.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПротесты в США
Протесты в США
© РИА Новости / Брайан Смит
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Протесты в США. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.  Мэр американского города Альбукерке Тим Келлер заявил, что памятник конкистадору Хуану де Оньяте, ставший причиной протестов в городе, закончившихся стрельбой, будет снесен.
Стрельба произошла во вторник в ходе акции протеста в Альбукерке. Один мужчина получил ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.  Сотрудники правоохранительных органов после инцидента применили "химические раздражители и светошумовые гранаты" для обеспечения безопасности полицейских и задержания подозреваемых в стрельбе, которые были взяты под стражу для допроса.
"Стрельба вчера вечером у памятника Оньяте - ужасающий. недопустимый акт насилия. Вчера скульптура перестала быть просто символом и стала вопросом общественной безопасности, её снесут сегодня", - приводит телеканал CNN заявление мэра.
Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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