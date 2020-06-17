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В Забайкалье нашли всех погибших, которые спасали тонувшую девочку
На реке Онон в Забайкалье нашли тело последней погибшей при спасении тонувшей девочки, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального главка... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:57
следственный комитет россии (ск рф)
ононский район
забайкальский край
происшествия
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А ещё кто то утверждает что поколение не то , перевелись герои . Нет . Только не в России ! Честь и хвала этим людям и покойтесь с миром
68
Давно пора запустить серию социальных рекламных роликов о правильном поведении в той или иной экстремальной ситуации
12
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ононский район
забайкальский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), ононский район, забайкальский край, происшествия

В Забайкалье нашли всех погибших, которые спасали тонувшую девочку

06:51 17.06.2020 (обновлено: 14:57 17.06.2020)
16601
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкАвтомобильный мост через реку Онон в Забайкальском крае
Автомобильный мост через реку Онон в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 17 июн — РИА Новости. На реке Онон в Забайкалье нашли тело последней погибшей при спасении тонувшей девочки, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального главка Следственного комитета Егор Марков.
"Тело женщины найдено. Утонувшая — тетя ребенка. Один из утонувших мужчин также ее родственник", — сказал он.
ЧП на реке в Ононском районе произошло вечером 15 июня. Компания взрослых и 15-летняя девочка пришли на реку, недалеко от них удили рыбу трое рыбаков. Девочка пошла купаться, и ее затянул водоворот. Взрослые кинулись в воду, к ним присоединились рыбаки. В результате девочку спасли, а четверо взрослых утонули. Тела трех мужчин нашли, поиски женщины продолжались.
Следователи проводят проверку.
Автомобиль Следственного комитета РФ
11 июня, 03:32
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063304517
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Следственный комитет России (СК РФ)Ононский районЗабайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
А ещё кто то утверждает что поколение не то , перевелись герои . Нет . Только не в России ! Честь и хвала этим людям и покойтесь с миром
17 июня, 09:40
valomakin
6510002
Давно пора запустить серию социальных рекламных роликов о правильном поведении в той или иной экстремальной ситуации
17 июня, 10:12
IBInout Biz
1200000
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