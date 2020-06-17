https://ria.ru/20200617/1573037987.html
В Забайкалье нашли всех погибших, которые спасали тонувшую девочку
На реке Онон в Забайкалье нашли тело последней погибшей при спасении тонувшей девочки, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального главка... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:51
2020-06-17T14:57
следственный комитет россии (ск рф)
ононский район
забайкальский край
происшествия
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https://ria.ru/20200611/1572780959.html
valomakin
А ещё кто то утверждает что поколение не то , перевелись герои . Нет . Только не в России ! Честь и хвала этим людям и покойтесь с миром
68
Inout Biz
Давно пора запустить серию социальных рекламных роликов о правильном поведении в той или иной экстремальной ситуации
12
5
ононский район
забайкальский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ононский район, забайкальский край, происшествия