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В Пекине отменили более 1200 рейсов из-за новой вспышки COVID-19
Два международных аэропорта Пекина "Шоуду" и "Дасин" отметили 1255 рейсов после того, как в городе был повышен уровень реагирования на ЧС из-за новой вспышки... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:50
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире

В Пекине отменили более 1200 рейсов из-за новой вспышки COVID-19

06:50 17.06.2020
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© AP Photo / Andy WongСотрудники таможенной службы международного аэропорта Шоуду в Пекине
Сотрудники таможенной службы международного аэропорта Шоуду в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Сотрудники таможенной службы международного аэропорта Шоуду в Пекине . Архивное фото
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Два международных аэропорта Пекина "Шоуду" и "Дасин" отметили 1255 рейсов после того, как в городе был повышен уровень реагирования на ЧС из-за новой вспышки COVID-19 на крупнейшем городском оптовом рынке, пишут китайские СМИ со ссылкой сна данные аэропортов.
По состоянию на 9.10 по пекинскому времени (4.10 мск) в двух аэропортах было отменено 615 прилетов (67,14%) и 640 вылетов (68,38%).
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Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня - до третьего. Всего в Китае четыре уровня реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения.
В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия, бассейны, спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, а также мероприятия с участием более 100 человек. Кварталы с высоким уровнем эпидемиологической угрозы закрыты на карантин.
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Многие регионы Китая ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Пекина. Власти столицы не рекомендуют жителями покидать город, а в случае срочной необходимости они должны предоставить сертификат с отрицательным тестом на COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПекинКитайВ мире
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