https://ria.ru/20200617/1573037956.html
В Пекине отменили более 1200 рейсов из-за новой вспышки COVID-19
Два международных аэропорта Пекина "Шоуду" и "Дасин" отметили 1255 рейсов после того, как в городе был повышен уровень реагирования на ЧС из-за новой вспышки... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:50
2020-06-17T06:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
в мире
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости.
Два международных аэропорта Пекина
"Шоуду" и "Дасин" отметили 1255 рейсов после того, как в городе был повышен уровень реагирования на ЧС из-за новой вспышки COVID-19 на крупнейшем городском оптовом рынке, пишут китайские СМИ со ссылкой сна данные аэропортов.
По состоянию на 9.10 по пекинскому времени (4.10 мск) в двух аэропортах было отменено 615 прилетов (67,14%) и 640 вылетов (68,38%).
Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня - до третьего. Всего в Китае
четыре уровня реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения.
В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия, бассейны, спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, а также мероприятия с участием более 100 человек. Кварталы с высоким уровнем эпидемиологической угрозы закрыты на карантин.
Многие регионы Китая ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Пекина. Власти столицы не рекомендуют жителями покидать город, а в случае срочной необходимости они должны предоставить сертификат с отрицательным тестом на COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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