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На Чукотке заявили о снижении заболеваемости COVID-19
Специалисты отмечают снижение заболеваемости коронавирусом на Чукотке, но риски инфицирования еще есть, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), певек, анадырь, общество

На Чукотке заявили о снижении заболеваемости COVID-19

06:49 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Специалисты отмечают снижение заболеваемости коронавирусом на Чукотке, но риски инфицирования еще есть, сообщает правительство региона.
"Новых случаев коронавирусной инфекции на Чукотке не фиксируется уже несколько дней. В целом по округу идёт снижение заболеваемости, коэффициент составляет 0,64, а средний темп прироста за 7 дней – минус 30%. Однако руководитель управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу Антон Семенихин отметил, риск заражения в округе сохраняется", - говорится в сообщении.
По словам Семенихина, благодаря вовремя принятым мероприятиям в регионе удалось избежать массового заражения населения.
"Однако пик заболеваемости коронавирусом на Чукотке ещё не пройден, мы наблюдаем вовлечение в эпидемический процесс новых населённых пунктов, в том числе город Анадырь. Риск заражения сохраняется и пока расслабляться, однозначно, рано. В целом ситуация на сегодня стабильная, но с тенденцией к возможному ухудшению, так как существует возможность завоза инфекции из других регионов. Усилить контроль поможет наращивание тестирования в местах прилёта", - отметил Семенихин, чьи слова приводятся в сообщении.
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В округе тестами на коронавирус охвачено 26% жителей, протестировано более 12,5 тысячи человек.
Чукотка начала постепенное снятие карантинных ограничений: разрешается работа общепита вне помещений, фитнес- и тренажёрных залов, гостиниц и отелей, стоматологических кабинетов. Это не распространяется на Угольные Копи, Лаврентия, Кепервеем, Билибино и Певек, где эпидемиологическая ситуация остаётся сложной̆. Режим самоизоляции в регионе продлён до 22 июня. По данным окружного оперативного штаба на 17 июня, на Чукотке 129 подтвержденных случаев заболевания, выздоровели 89 человек, один умер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПевекАнадырьОбщество
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