На Чукотке заявили о снижении заболеваемости COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Специалисты отмечают снижение заболеваемости коронавирусом на Чукотке, но риски инфицирования еще есть, сообщает правительство региона.
"Новых случаев коронавирусной инфекции на Чукотке не фиксируется уже несколько дней. В целом по округу идёт снижение заболеваемости, коэффициент составляет 0,64, а средний темп прироста за 7 дней – минус 30%. Однако руководитель управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу Антон Семенихин отметил, риск заражения в округе сохраняется", - говорится в сообщении.
По словам Семенихина, благодаря вовремя принятым мероприятиям в регионе удалось избежать массового заражения населения.
"Однако пик заболеваемости коронавирусом на Чукотке ещё не пройден, мы наблюдаем вовлечение в эпидемический процесс новых населённых пунктов, в том числе город Анадырь. Риск заражения сохраняется и пока расслабляться, однозначно, рано. В целом ситуация на сегодня стабильная, но с тенденцией к возможному ухудшению, так как существует возможность завоза инфекции из других регионов. Усилить контроль поможет наращивание тестирования в местах прилёта", - отметил Семенихин, чьи слова приводятся в сообщении.
В округе тестами на коронавирус охвачено 26% жителей, протестировано более 12,5 тысячи человек.
Чукотка начала постепенное снятие карантинных ограничений: разрешается работа общепита вне помещений, фитнес- и тренажёрных залов, гостиниц и отелей, стоматологических кабинетов. Это не распространяется на Угольные Копи, Лаврентия, Кепервеем, Билибино и Певек, где эпидемиологическая ситуация остаётся сложной̆. Режим самоизоляции в регионе продлён до 22 июня. По данным окружного оперативного штаба на 17 июня, на Чукотке 129 подтвержденных случаев заболевания, выздоровели 89 человек, один умер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.