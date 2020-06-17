На Чукотке заявили о снижении заболеваемости COVID-19

"Новых случаев коронавирусной инфекции на Чукотке не фиксируется уже несколько дней. В целом по округу идёт снижение заболеваемости, коэффициент составляет 0,64, а средний темп прироста за 7 дней – минус 30%. Однако руководитель управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу Антон Семенихин отметил, риск заражения в округе сохраняется", - говорится в сообщении.