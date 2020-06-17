Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов из-за COVID-19

АШХАБАД, 17 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Туркменские авиалинии" в связи с пандемией коронавируса продлила отмену всех международных авиарейсов еще на один месяц, до 20 июля, сообщает официальный сайт авиакомпании.

"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 20 июля 2020 года включительно", - говорится на сайте

Отменяются рейсы из Ашхабада и обратно - в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт-на-Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок.

В связи с этим авиакомпания предлагает пассажирам с отмененных рейсов "оформить заявление на возврат или дождаться возобновления полетов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы".

Ранее "Туркменские авиалинии" отменили все международные рейсы до 20 июня 2020 года.

Согласно сообщениям официальных туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом нового типа в стране не зафиксированы.