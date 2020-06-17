https://ria.ru/20200617/1573037851.html
Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов из-за COVID-19
Авиакомпания "Туркменские авиалинии" в связи с пандемией коронавируса продлила отмену всех международных авиарейсов еще на один месяц, до 20 июля, сообщает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:47
2020-06-17T06:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
туркмения
ашхабад
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туркмения, ашхабад, в мире
АШХАБАД, 17 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Туркменские авиалинии" в связи с пандемией коронавируса продлила отмену всех международных авиарейсов еще на один месяц, до 20 июля, сообщает официальный сайт авиакомпании.
"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 20 июля 2020 года включительно", - говорится на сайте
.
Отменяются рейсы из Ашхабада и обратно - в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт-на-Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок.
В связи с этим авиакомпания предлагает пассажирам с отмененных рейсов "оформить заявление на возврат или дождаться возобновления полетов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы".
Ранее "Туркменские авиалинии" отменили все международные рейсы до 20 июня 2020 года.
Согласно сообщениям официальных туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом нового типа в стране не зафиксированы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.