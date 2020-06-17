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Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов из-за COVID-19
Авиакомпания "Туркменские авиалинии" в связи с пандемией коронавируса продлила отмену всех международных авиарейсов еще на один месяц, до 20 июля, сообщает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
туркмения
ашхабад
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туркмения, ашхабад, в мире

Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов из-за COVID-19

06:47 17.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода мира. Ашхабад. Архивное фото
Города мира. Ашхабад. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Города мира. Ашхабад. Архивное фото
АШХАБАД, 17 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Туркменские авиалинии" в связи с пандемией коронавируса продлила отмену всех международных авиарейсов еще на один месяц, до 20 июля, сообщает официальный сайт авиакомпании.
"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 20 июля 2020 года включительно", - говорится на сайте.
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Отменяются рейсы из Ашхабада и обратно - в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт-на-Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок.
В связи с этим авиакомпания предлагает пассажирам с отмененных рейсов "оформить заявление на возврат или дождаться возобновления полетов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы".
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Ранее "Туркменские авиалинии" отменили все международные рейсы до 20 июня 2020 года.
Согласно сообщениям официальных туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом нового типа в стране не зафиксированы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТуркменияАшхабадВ мире
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