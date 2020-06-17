В Новой Зеландии армию привлекли к охране обсерваторов

Ардерн отметила, что командующий ВВС Даррен Дигби Уэбб теперь будет контролировать все карантинные центры и центры изоляции, он может использовать военные ресурсы и задействовать военнослужащих. Он также проведет проверку функционирования системы пограничного контроля.