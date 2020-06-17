В Новой Зеландии армию привлекли к охране обсерваторов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в связи с тем, что в страну был вновь завезен коронавирус, за всеми карантинными центрами на границах теперь будут следить вооруженные силы, сообщает издание New Zealand Herald.
Ранее два новых случая заражения коронавирусом впервые за последние 24 дня были выявлены в Новой Зеландии. Зараженные коронавирусом женщины прибыли из Великобритании - им в качестве исключения разрешили посетить похоронную церемонию.
Ардерн отметила, что командующий ВВС Даррен Дигби Уэбб теперь будет контролировать все карантинные центры и центры изоляции, он может использовать военные ресурсы и задействовать военнослужащих. Он также проведет проверку функционирования системы пограничного контроля.
Она отметила, что пограничный контроль должен лучше функционировать, а то, что женщинам из Великобритании позволили покинуть карантин, не проведя тестирование, недопустимо.
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