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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573037816.html
В Новой Зеландии армию привлекли к охране обсерваторов
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в связи с тем, что в страну был вновь завезен коронавирус, за всеми карантинными центрами на... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джасинда ардерн
великобритания
новая зеландия
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, джасинда ардерн, великобритания, новая зеландия, в мире

В Новой Зеландии армию привлекли к охране обсерваторов

06:44 17.06.2020
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© Flickr / PhillipCГород Веллингтон, Новая Зеландия
Город Веллингтон, Новая Зеландия
© Flickr / PhillipC
Город Веллингтон, Новая Зеландия. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в связи с тем, что в страну был вновь завезен коронавирус, за всеми карантинными центрами на границах теперь будут следить вооруженные силы, сообщает издание New Zealand Herald.
Ранее два новых случая заражения коронавирусом впервые за последние 24 дня были выявлены в Новой Зеландии. Зараженные коронавирусом женщины прибыли из Великобритании - им в качестве исключения разрешили посетить похоронную церемонию.
Ардерн отметила, что командующий ВВС Даррен Дигби Уэбб теперь будет контролировать все карантинные центры и центры изоляции, он может использовать военные ресурсы и задействовать военнослужащих. Он также проведет проверку функционирования системы пограничного контроля.
Она отметила, что пограничный контроль должен лучше функционировать, а то, что женщинам из Великобритании позволили покинуть карантин, не проведя тестирование, недопустимо.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джасинда АрдернВеликобританияНовая ЗеландияВ мире
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