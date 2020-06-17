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Из Нью-Йорка на родину вылетели более 340 россиян
Более 340 российских граждан вылетели в РФ очередным рейсом из Нью-Йорка, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:38
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353
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Из Нью-Йорка на родину вылетели более 340 россиян

06:38 17.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Более 340 российских граждан вылетели в РФ очередным рейсом из Нью-Йорка, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Только что из международного аэропорта им. Джона Кеннеди вылетел очередной, десятый из США, борт ПАО "Аэрофлот" с 343 пассажирами, включая одну школьницу и восемь младенцев. Уже совсем скоро их гостеприимно встретит родная земля. Мы же желаем нашим соотечественникам счастливого пути и мягкой посадки", - сообщил Антонов, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook.

Он отметил, что работа по оказанию содействия россиянам, "застрявшим" в Америке в разгар пандемии коронавируса, ведется в тесном взаимодействии с коллегами из "Аэрофлота" и руководством субъектов РФ, которых на этот раз было 25.
"Уделяем особое внимание гражданам, нуждающимся в скорейшей репатриации по причинам гуманитарного характера (32 человек). Среди них – лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, инвалиды, пожилые люди (восемь человек), студенты (три человека). Кроме того, сегодняшним рейсом в сопровождении тренера вернутся домой три российские гимнастки. В скором времени им предстоит принять участие в соревнованиях, которые будут проводиться на территории уже нашей страны", - сказал Антонов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАэрофлотАнатолий АнтоновНью-Йорк (город)СШАВ мире
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