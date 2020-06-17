В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Общественная организация "Национальный родительский комитет" (НРК) выступила с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку, сообщил Общественная организация "Национальный родительский комитет" (НРК) выступила с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку, сообщил RT

Ежемесячную компенсацию из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи предлагается платить до конца года.

правительство. Идею направили на рассмотрение в Госдуму

Как рассказала RT глава НРК Ирина Волынец , несмотря на то, что на детей разных возрастов уже выплатили пособия, родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой из-за непростой экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса

При этом Волынец подчеркнула, что те льготы и пособия, которые уже действуют для этой группы родителей, следует сохранить в полном объеме.

Ранее из-за экономической ситуации, вызванной распространением COVID-19, на всех детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь ввели ежемесячные пособия по пять тысяч рублей.

На детей от трех до 16 лет утвердили единоразовые выплаты в десять тысяч рублей.

Кроме того, малообеспеченным родителям начали перечислять пособие на детей от трех до семи лет на месяц раньше — не с июля 2020 года, как изначально планировалось, а с июня.