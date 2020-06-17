https://ria.ru/20200617/1573037677.html
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Общественная организация "Национальный родительский комитет" (НРК) выступила с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:03
2020-06-17T09:16
правительство рф
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россия
детские вопросы
ирина волынец
госдума рф
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gusckovaleksey
Хватит вводить пособия! Дайте людям хорошую работу и достойные зарплаты!
176
Лазарь Роменский
Перед обнулением таких предложений будет озвучиваться все больше и больше. После обнуления о них и не вспомнят.
152
58
россия
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, детские вопросы, ирина волынец, госдума рф, общество
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Общественная организация "Национальный родительский комитет" (НРК) выступила с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку, сообщил RT
.
Ежемесячную компенсацию из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи предлагается платить до конца года.
Идею направили на рассмотрение в Госдуму
и правительство
.
Как рассказала RT глава НРК Ирина Волынец
, несмотря на то, что на детей разных возрастов уже выплатили пособия, родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой из-за непростой экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса
.
При этом Волынец подчеркнула, что те льготы и пособия, которые уже действуют для этой группы родителей, следует сохранить в полном объеме.
Ранее из-за экономической ситуации, вызванной распространением COVID-19, на всех детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь ввели ежемесячные пособия по пять тысяч рублей.
На детей от трех до 16 лет утвердили единоразовые выплаты в десять тысяч рублей.
Кроме того, малообеспеченным родителям начали перечислять пособие на детей от трех до семи лет на месяц раньше — не с июля 2020 года, как изначально планировалось, а с июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.