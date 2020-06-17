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Washington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии
Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, анонсированного президентом страны Дональдом Трампом, сообщает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:48
дональд трамп
министерство обороны сша
германия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дональд трамп, министерство обороны сша, германия, сша, в мире

Washington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии

06:25 17.06.2020 (обновлено: 06:48 17.06.2020)
10279
© Flickr / 7th Army Training CommandАмериканский военный с танком на учениях в Германии
Американский военный с танком на учениях в Германии
© Flickr / 7th Army Training Command
Американский военный с танком на учениях в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, анонсированного президентом страны Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
Ранее глава Белого дома пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России". В настоящее время в Германии размещены 34,5 тысячи американских военнослужащих.
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Как пишет газета, вывод войск займет продолжительное время, и для реализации данного плана Трампу необходимо содействие Пентагона. Однако министерство обороны, напротив, фактически игнорирует четко выраженное пожелание президента, отмечает Washington Post.
"Что бы вы ни думали об отдельных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в целенаправленном игнорировании выраженных намерений президента", - заявил изданию источник.
Газета отмечает, что похожая ситуация складывается вокруг вывода войск из Афганистана. Белый дом хочет вывести тысячи остающихся там военных до выборов, чтобы выполнить одно из обещаний Трампа в ходе предвыборной кампании. Пентагон, в свою очередь, всячески препятствует достижению этой цели, отмечает издание.
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАГерманияСШАВ мире
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