Washington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии

Как пишет газета, вывод войск займет продолжительное время, и для реализации данного плана Трампу необходимо содействие Пентагона. Однако министерство обороны, напротив, фактически игнорирует четко выраженное пожелание президента, отмечает Washington Post.

"Что бы вы ни думали об отдельных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в целенаправленном игнорировании выраженных намерений президента", - заявил изданию источник.