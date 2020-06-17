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В ДВФУ рассчитали экономические показатели в России после эпидемии
Магистранты Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке разработали модель экономической ситуации в России после... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:21
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дальневосточный федеральный университет
владивосток
экономика
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коронавирус covid-19, дальневосточный федеральный университет, владивосток, экономика

В ДВФУ рассчитали экономические показатели в России после эпидемии

06:21 17.06.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковДВФУ
ДВФУ
© РИА Новости / Виталий Аньков
ДВФУ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Магистранты Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке разработали модель экономической ситуации в России после кризиса, вызванного коронавирусом, и дали прогноз на ряд показателей, сообщает вуз.
Для составления прогноза модель учитывает основные текущие и длительные потребительские параметры: количество проданных смартфонов и автомобилей, изменение курса доллара и цены на бензин.
"На данный момент с учетом всех факторов математическая модель дает следующие прогнозы показателей 2020 года в сравнении с 2019-м: оборот товаров и услуг не изменится значительно в количественных показателях. Исключение составят автомобили — количество покупок новых машин упадет на 300-400 тысяч единиц… Цены на бензин вырастут на 1-2%, до 47 рублей за литр АИ-95; курс доллара удержится на уровне до 75 рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным расчетов, продажи смартфонов вырастут примерно на 2 миллиона устройств, оборот превысит полтриллиона рублей, оборот интернет-ритейла вырастет на 8-12%, с октября-ноября 2020 года по большинству важных товарных позиций вырастет продажа китайских брендов: автомобили и запчасти, смартфоны, бытовая техника, готовая еда.
"Основываясь на ретроспективных данных, прогнозы строятся с высокой степенью подтверждения. Однако они не учитывают внезапные события, которые могут сильно изменить ситуацию", — отметил директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин, чьи слова приводятся в сообщении.
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Коронавирус COVID-19Дальневосточный федеральный университетВладивостокЭкономика
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