В ДВФУ рассчитали экономические показатели в России после эпидемии

"На данный момент с учетом всех факторов математическая модель дает следующие прогнозы показателей 2020 года в сравнении с 2019-м: оборот товаров и услуг не изменится значительно в количественных показателях. Исключение составят автомобили — количество покупок новых машин упадет на 300-400 тысяч единиц… Цены на бензин вырастут на 1-2%, до 47 рублей за литр АИ-95; курс доллара удержится на уровне до 75 рублей", - говорится в сообщении.