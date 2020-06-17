Ученые предупредили о дождевых паводках в 11 регионах

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе нарушение жизнедеятельности, в том числе транспортного сообщения, на территории 11 регионов страны из-за дождевых паводков.
"В период с 15 по 22 июня в связи с прохождением дождевых осадков прогнозируется нарушение условий жизнедеятельности, транспортного сообщения, подтопление пониженных участков местности и выход воды рек на пойму в Мазановском, Магдагачинском, Шимановском, Зейском и Селемджинском районах, а также в городе Благовещенск Амурской области, в Чунском и Братском районах Иркутской области, Каа-Хемском и Тоджинском районах Республики Тыва, Краснодарском крае, Республике Адыгея и республиках Северного Кавказа", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.