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Ученые предупредили о дождевых паводках в 11 регионах
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:15
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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353
60
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)

Ученые предупредили о дождевых паводках в 11 регионах

06:15 17.06.2020
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе нарушение жизнедеятельности, в том числе транспортного сообщения, на территории 11 регионов страны из-за дождевых паводков.

"В период с 15 по 22 июня в связи с прохождением дождевых осадков прогнозируется нарушение условий жизнедеятельности, транспортного сообщения, подтопление пониженных участков местности и выход воды рек на пойму в Мазановском, Магдагачинском, Шимановском, Зейском и Селемджинском районах, а также в городе Благовещенск Амурской области, в Чунском и Братском районах Иркутской области, Каа-Хемском и Тоджинском районах Республики Тыва, Краснодарском крае, Республике Адыгея и республиках Северного Кавказа", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
Паводок
15 июня, 16:29
Пострадавшие от паводка жители Архангельской области получат компенсации
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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)
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