Ученые предупредили о дождевых паводках в 11 регионах

"В период с 15 по 22 июня в связи с прохождением дождевых осадков прогнозируется нарушение условий жизнедеятельности, транспортного сообщения, подтопление пониженных участков местности и выход воды рек на пойму в Мазановском, Магдагачинском, Шимановском, Зейском и Селемджинском районах, а также в городе Благовещенск Амурской области, в Чунском и Братском районах Иркутской области, Каа-Хемском и Тоджинском районах Республики Тыва, Краснодарском крае, Республике Адыгея и республиках Северного Кавказа", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.