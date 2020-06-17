Эксперт рассчитал рост платы за электричество из-за жары и удаленки

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Плата за электроэнергию на фоне жары, а также работы из дома может вырасти на 20-22%, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики Плата за электроэнергию на фоне жары, а также работы из дома может вырасти на 20-22%, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

В квартире лидером по потреблению электроэнергии является текущее освещение. Каждая лампа потребляет в среднем 0,1 кВт, что в конце месяца совокупно дает около 90-100 кВт.ч. "В какой-то степени нам с вами повезло со временем начала периода самоизоляции: продолжительность светового дня растет и освещение все менее необходимо: продолжительность дневного света в апреле 14,1 часа, а в мае - 16,1 часа", - сказал Тимофеев.

На втором месте холодильник и кондиционер или обогреватель. "Все они в среднем потребляют по 40-50 кВт.ч. Если предположить, что не отличающийся особой экономичностью кондиционер будет работать 8 часов в сутки при умеренно жаркой погоде, и его мощность потребления 0,8 кВт, то дневной расход электроэнергии примерно составит 6,4 кВт.ч. В месяц это составит астрономические 192 кВт.ч", - посчитал эксперт.

По его словам, холодный май добавил в счет еще несколько десятков кВт.ч. - 16 кВт.ч в день. Стиральная машина добавляет 24-26 кВт.ч, электрочайник - 15 кВт.ч, утюг - 25-30 кВт.ч. Электроплита в обычном режиме (час в будни и 2-3 часа в выходные) потребляет в среднем 38-40 кВт.ч. "В режиме самоизоляции мы готовим дома не только завтрак и ужин, но и обед, а это увеличивает счет еще на 18-20 кВт.ч", - пояснил эксперт.

"При пользовании компьютером 4 часа в день получаем 60 кВт.ч в месяц. Соответственно, при пользовании 8 часов в сутки – 120 кВт.ч, и так далее. А если в семье несколько ПК? Еще добавим ЖК-телевизор с достаточно большой диагональю, работающий в фоновом режиме большую часть дня, который потребляет 20-35 кВт.ч, небольшой телевизор кухонного формата - чуть меньше (8-12 кВт.ч)", - отметил Тимофеев.