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Омбудсмен: маятниковая миграция не позволит разгрузить часы пик в Москве
Часть работающих в Москве ежедневно приезжает в город из Подмосковья, и такая маятниковая миграция не позволит разгрузить транспорт в пиковые часы, заявила РИА... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:09
максим ликсутов
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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максим ликсутов , москва, московская область (подмосковье), общество

Омбудсмен: маятниковая миграция не позволит разгрузить часы пик в Москве

06:09 17.06.2020
285
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Часть работающих в Москве ежедневно приезжает в город из Подмосковья, и такая маятниковая миграция не позволит разгрузить транспорт в пиковые часы, заявила РИА Новости уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее предложил работодателям перенести начало рабочего дня сотрудников на более раннее время. По его мнению, это позволило бы решить проблему повышенной нагрузки на транспорт города в часы пик и увеличить возможности социального дистанцирования.
"Большая часть работодателей не сможет изменить режим работы сотрудников на более ранний из-за того, что часть штата приезжает каждый день на работу из ближнего и дальнего Подмосковья в рамках "маятниковой миграции", - считает Минеева.
При этом она согласна, что таким образом можно, действительно, несколько сгладить нагрузку на городскую транспортную систему в часы пик. "Однако охват работодателей будет не таким большим – порядка 15-20% от МСП, ведущих производственную деятельность", - полагает она.
При этом, как отметил в беседе с РИА Новости председатель комитета по экономике московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский, некоторые компании уже сейчас разрешают сотрудникам приезжать на работу раньше.
"Я знаю сам лично ряд компаний, в которых и сейчас сотрудники приезжают, условно говоря, на два часа раньше или на час, и, соответственно им удобнее раньше заканчивать работу. Эта практика уже существует", - объяснил он.
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Максим ЛиксутовМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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