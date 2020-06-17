https://ria.ru/20200617/1573037515.html
Омбудсмен: маятниковая миграция не позволит разгрузить часы пик в Москве
Часть работающих в Москве ежедневно приезжает в город из Подмосковья, и такая маятниковая миграция не позволит разгрузить транспорт в пиковые часы, заявила РИА... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:09
2020-06-17T06:09
максим ликсутов
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572680350_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_fa533b271029be06d0b64bc7cb954d3c.jpg
https://ria.ru/20200601/1572289409.html
1
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572680350_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_fa533b271029be06d0b64bc7cb954d3c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572680350_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_45781fe56498aca9edfedbaae5df7827.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572680350_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_6651a9ee06bed1874415d9b5973fb861.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим ликсутов , москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Часть работающих в Москве
ежедневно приезжает в город из Подмосковья
, и такая маятниковая миграция не позволит разгрузить транспорт в пиковые часы, заявила РИА Новости уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
ранее предложил работодателям перенести начало рабочего дня сотрудников на более раннее время. По его мнению, это позволило бы решить проблему повышенной нагрузки на транспорт города в часы пик и увеличить возможности социального дистанцирования.
"Большая часть работодателей не сможет изменить режим работы сотрудников на более ранний из-за того, что часть штата приезжает каждый день на работу из ближнего и дальнего Подмосковья в рамках "маятниковой миграции", - считает Минеева.
При этом она согласна, что таким образом можно, действительно, несколько сгладить нагрузку на городскую транспортную систему в часы пик. "Однако охват работодателей будет не таким большим – порядка 15-20% от МСП, ведущих производственную деятельность", - полагает она.
При этом, как отметил в беседе с РИА Новости председатель комитета по экономике московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский, некоторые компании уже сейчас разрешают сотрудникам приезжать на работу раньше.
"Я знаю сам лично ряд компаний, в которых и сейчас сотрудники приезжают, условно говоря, на два часа раньше или на час, и, соответственно им удобнее раньше заканчивать работу. Эта практика уже существует", - объяснил он.