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Названы самые распространенные компьютерные вирусы
Злоумышленники в мае чаще всего рассылали россиянам банковские трояны, программы для заражения устройств и для скрытого майнинга криптовалют, говорится в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:06
windows
технологии
общество
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_4393f634a2a4cec46b590bce1efa9a15.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
windows, технологии, общество

Названы самые распространенные компьютерные вирусы

06:06 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Злоумышленники в мае чаще всего рассылали россиянам банковские трояны, программы для заражения устройств и для скрытого майнинга криптовалют, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании компании Check Point.
"В России в мае самым активным был троян Emotet, атаковавший 7% российских организаций. За ним следуют RigEK и XMRig с охватом 6% каждый", - говорится в документе. Троян Emotet может рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки, RigEK содержит опасные программы для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight, а XMRig используется для майнинга криптовалюты Monero.
Топ-3 активных вредоносных ПО в мире в мае - банковский троян Dridex, поражающий ОС Windows (используется для перехвата персональных данных, а также данных банковских карт), Agent Tesla (используется для кражи паролей Wi-Fi и умеет получать учетные из Outlook с целевых ПК) и XMRig. В мае Dridex затронул 4% организаций во всем мире, XMRig и Agent Tesla –– по 3% каждый.
Эксперты также обнаружили несколько вредоносных спам-кампаний, в ходе которых распространялся по электронной почте троян Ursnif (нацелен на получение доступа к конфиденциальным данным почты и данным банковских аккаунтов). В мае он поднялся в рейтинге самых активных вредоносных ПО в мире с 19-го места до пятого.
"Учитывая, что в мае банковские трояны Dridex, Agent Tesla и Ursnif вошли в топ-5, становится очевидно, что сейчас киберпреступники сосредоточились на использовании вредоносных программ, которые позволяют им монетизировать конфиденциальные данные пользователей", - считает руководитель группы киберразведки Check Point Майя Горовиц.
Мужчина со смартфоном
5 июня, 14:30
Представляются кем угодно. Россиян предупредили о "ковидных" мошенниках
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WindowsТехнологииОбщество
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