В Миссури демонтировали памятник Колумбу, простоявший 140 лет

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Администрация парка Тауэр-Гроув, расположенного в американском городе Сент-Луис (штат Миссури) демонтировала памятник Христофору Колумбу, находившийся там в течение 140 лет, на фоне протестов против расизма и массовых сносов памятников в США, сообщает телеканал Fox 2.
Администрация парка подтвердила в аккаунте в Facebook, что санкционировала демонтаж памятника.
"Когда 140 лет назад памятник Колумбу возводился в парке, это делалось с целью отметить вклад, внесенный иммигрантами в (развитие - ред.) этого региона. Однако теперь для многих он является символом исторического пренебрежения коренными народами и культурами, а также искоренения их общин. Для того чтобы обеспечить безопасную, инклюзивную и приятную атмосферу как для посетителей парка, так и для сотрудников, совет уполномоченных парка санкционировал демонтаж памятника Колумбу на этой неделе", - говорится в заявлении администрации.
Как отмечает телеканал, жители города призывали к сносу памятника в течение последних нескольких лет.
Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.