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В Миссури демонтировали памятник Колумбу, простоявший 140 лет
Администрация парка Тауэр-Гроув, расположенного в американском городе Сент-Луис (штат Миссури) демонтировала памятник Христофору Колумбу, находившийся там в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T05:54
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
христофор колумб
сент-луис
миссури
сша
в мире
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сент-луис
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, христофор колумб, сент-луис, миссури, сша, в мире

В Миссури демонтировали памятник Колумбу, простоявший 140 лет

05:54 17.06.2020
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© РИА Новости / Лев Иванов / Перейти в фотобанкМореплаватель Христофор Колумб
Мореплаватель Христофор Колумб
© РИА Новости / Лев Иванов
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Мореплаватель Христофор Колумб. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Администрация парка Тауэр-Гроув, расположенного в американском городе Сент-Луис (штат Миссури) демонтировала памятник Христофору Колумбу, находившийся там в течение 140 лет, на фоне протестов против расизма и массовых сносов памятников в США, сообщает телеканал Fox 2.
Администрация парка  подтвердила в аккаунте в Facebook, что санкционировала демонтаж памятника.
"Когда 140 лет назад памятник Колумбу возводился в парке, это делалось с целью отметить вклад, внесенный иммигрантами в (развитие - ред.) этого региона. Однако теперь для многих он является символом исторического пренебрежения коренными народами и культурами, а также искоренения их общин. Для того чтобы обеспечить безопасную, инклюзивную и приятную атмосферу как для посетителей парка, так и для сотрудников, совет уполномоченных парка санкционировал демонтаж памятника Колумбу на этой неделе", - говорится в заявлении администрации.
Как отмечает телеканал, жители города призывали к сносу памятника в течение последних нескольких лет.
Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаХристофор КолумбСент-ЛуисМиссуриСШАВ мире
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