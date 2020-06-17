В Миссури демонтировали памятник Колумбу, простоявший 140 лет

"Когда 140 лет назад памятник Колумбу возводился в парке, это делалось с целью отметить вклад, внесенный иммигрантами в (развитие - ред.) этого региона. Однако теперь для многих он является символом исторического пренебрежения коренными народами и культурами, а также искоренения их общин. Для того чтобы обеспечить безопасную, инклюзивную и приятную атмосферу как для посетителей парка, так и для сотрудников, совет уполномоченных парка санкционировал демонтаж памятника Колумбу на этой неделе", - говорится в заявлении администрации.