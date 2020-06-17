Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573037283.html
Врач рассказал, как самоизоляция повлияет на рождаемость в России
Пребывание семей на самоизоляции из-за коронавируса должно пойти на пользу демографической ситуации, и сокращения рождаемости в России не ожидается, а у будущих РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T05:52
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:533:5332:3532_1400x0_80_0_0_2c0ea90620e8379a9fc906a5d0b60823.jpg
https://ria.ru/20200507/1571062140.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:533:5332:3532_1400x0_80_0_0_2c0ea90620e8379a9fc906a5d0b60823.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:33:5332:4032_1400x0_80_0_0_873ae33506403551283cd195d6f6b043.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_634:0:4698:4064_1400x0_80_0_0_533f86fc20a2952ae65c1d8d15232265.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Врач рассказал, как самоизоляция повлияет на рождаемость в России

05:52 17.06.2020
3203
© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери
© Depositphotos / inarik
Руки ребенка и матери. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пребывание семей на самоизоляции из-за коронавируса должно пойти на пользу демографической ситуации, и сокращения рождаемости в России не ожидается, а у будущих мам нет пессимистичных настроений, заявил РИА Новости руководитель роддома Центральной клинической больницы управделами президента Евгений Ананьев.
"Нет, мы не ожидаем сокращения рождаемости. Воссоединение семей на такие долгие каникулы должно было пойти на пользу демографической ситуации, мы уже увидели этот тренд по увеличению запросов на прикрепление к женской консультации для ведения беременности", - сказал Ананьев.
"И мы не отмечаем каких-либо пессимистичных настроений среди будущих мам, а также пациенток, идущих в протокол по программам ЭКО и другим процедурам из арсенала вспомогательных репродуктивных технологий", - добавил он.
Кроме того, помочь демографической ситуации в стране, по словам врача, должна и программа государственной поддержки, стимулирующая рождаемость. "С этого года выплаты на первого ребенка позволяют не откладывать появление в семье первенца на более поздний срок, надеемся, это скажется на снижении возрастной планки для первых родов, которая в больших городах, в частности у нас в роддоме, в последние годы росла — молодые семьи заводили первого ребенка ближе к 30 годам", - рассказал Ананьев.
Новорожденный
7 мая, 03:43
Эксперт объяснил причину падения рождаемости в России
1951023
Обсудить 2
Общество
Рекомендуем
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Боня объяснила свои слова об "алкоголиках и нищебродах"
В Москве начался второй этап смягчения режима самоизоляции
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Мореплаватель Христофор Колумб
В Миссури демонтировали памятник Колумбу, простоявший 140 лет
Военнослужащие КНДР и Южной Кореи на территории пограничного пункта Пханмунджом
В Сеуле заявили, что не будут терпеть "бездумное поведение Севера"
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы
Осужденного экс-мэра Владивостока переводят в колонию в Хакасии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил доложить о расследовании похищения мальчика в Москве
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Фадеев сравнил бывших подопечных с женщинами легкого поведения
Врач в защитной экипировке
Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
Спортивный зал
В Индии сняли на видео спортивный "тренажер с призраком"
Американский военный с танком на учениях в Германии
Washington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии
Вид из окна российского самолета во время полета
Из Нью-Йорка на родину вылетели более 340 россиян
Автомобильный мост через реку Онон в Забайкальском крае
В Забайкалье нашли всех погибших, которые спасали тонувшую девочку
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Преображенская церковь в Карелии
Экс-дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии
Полиция в США
В США военного обвинили в убийстве полицейского-афроамериканца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
15:52Утверждено расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
15:44Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
15:44В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния