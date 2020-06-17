Врач рассказал, как самоизоляция повлияет на рождаемость в России

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пребывание семей на самоизоляции из-за коронавируса должно пойти на пользу демографической ситуации, и сокращения рождаемости в России не ожидается, а у будущих мам нет пессимистичных настроений, заявил РИА Новости руководитель роддома Центральной клинической больницы управделами президента Евгений Ананьев.

"Нет, мы не ожидаем сокращения рождаемости. Воссоединение семей на такие долгие каникулы должно было пойти на пользу демографической ситуации, мы уже увидели этот тренд по увеличению запросов на прикрепление к женской консультации для ведения беременности", - сказал Ананьев.

"И мы не отмечаем каких-либо пессимистичных настроений среди будущих мам, а также пациенток, идущих в протокол по программам ЭКО и другим процедурам из арсенала вспомогательных репродуктивных технологий", - добавил он.

Кроме того, помочь демографической ситуации в стране, по словам врача, должна и программа государственной поддержки, стимулирующая рождаемость. "С этого года выплаты на первого ребенка позволяют не откладывать появление в семье первенца на более поздний срок, надеемся, это скажется на снижении возрастной планки для первых родов, которая в больших городах, в частности у нас в роддоме, в последние годы росла — молодые семьи заводили первого ребенка ближе к 30 годам", - рассказал Ананьев.