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В США военного обвинили в убийстве полицейского-афроамериканца
Министерство юстиции США обвинило военного, имеющего связи с ультраправой группировкой, в резонансном убийстве полицейского-афроамериканца во время протестов,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T05:50
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
министерство юстиции сша
калифорния
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, министерство юстиции сша, калифорния, сша, в мире

В США военного обвинили в убийстве полицейского-афроамериканца

05:50 17.06.2020
981
© REUTERS / Terray SylvesterПолиция в США
Полиция в США
© REUTERS / Terray Sylvester
Полиция в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США обвинило военного, имеющего связи с ультраправой группировкой, в резонансном убийстве полицейского-афроамериканца во время протестов, сообщил в заявлении федеральный прокурор Дэвид Андерсон.
В конце мая в Калифорнии во время протестов в связи с убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда был застрелен полицейский Патрик Андервуд. Во вторник обвинения в убийстве предъявлены сержанту ВВС Стивену Карильо. Также обвинен в пособничестве убийству Роберт Джастес - водитель машины, из которой велась стрельба по полицейскому.
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"Пэт Андервуд был убит, потому что носил форму", - заявил федеральный прокурор Андерсон.
Как сообщает министерство юстиции США, 6 июня был обнаружен минивэн, из которого шла стрельба. Когда полиция пришла с обыском в дом Карильо, он застрелил из засады полицейского, а другого ранил. Наконец, Карильо был арестован после того, как угнал еще одну машину и попытался сбежать.
В доме Карильо был обнаружен автомат типа AR-15 с глушителем и боеприпасы. Кроме того, Карильо своей кровью написал на автомобиле фразы, которые связаны с некоей "экстремистской идеологией", уточнил минюст.
Телеканал CBS сообщал, что Карильо мог принадлежать к экстремистскому "движению бугалу", которое сочетает ультраправые лозунги вооруженного противостояния властям с расистской концепцией "превосходства белой расы".
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМинистерство юстиции СШАКалифорнияСШАВ мире
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