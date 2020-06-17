В США военного обвинили в убийстве полицейского-афроамериканца

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США обвинило военного, имеющего связи с ультраправой группировкой, в резонансном убийстве полицейского-афроамериканца во время протестов, сообщил в заявлении федеральный прокурор Дэвид Андерсон.

В конце мая в Калифорнии во время протестов в связи с убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда был застрелен полицейский Патрик Андервуд. Во вторник обвинения в убийстве предъявлены сержанту ВВС Стивену Карильо. Также обвинен в пособничестве убийству Роберт Джастес - водитель машины, из которой велась стрельба по полицейскому.

"Пэт Андервуд был убит, потому что носил форму", - заявил федеральный прокурор Андерсон.

Как сообщает министерство юстиции США, 6 июня был обнаружен минивэн, из которого шла стрельба. Когда полиция пришла с обыском в дом Карильо, он застрелил из засады полицейского, а другого ранил. Наконец, Карильо был арестован после того, как угнал еще одну машину и попытался сбежать.

В доме Карильо был обнаружен автомат типа AR-15 с глушителем и боеприпасы. Кроме того, Карильо своей кровью написал на автомобиле фразы, которые связаны с некоей "экстремистской идеологией", уточнил минюст.