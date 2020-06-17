https://ria.ru/20200617/1573037218.html
В США военного обвинили в убийстве полицейского-афроамериканца
Министерство юстиции США обвинило военного, имеющего связи с ультраправой группировкой, в резонансном убийстве полицейского-афроамериканца во время протестов,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T05:50
2020-06-17T05:50
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
министерство юстиции сша
калифорния
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, министерство юстиции сша, калифорния, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США
обвинило военного, имеющего связи с ультраправой группировкой, в резонансном убийстве полицейского-афроамериканца во время протестов, сообщил в заявлении федеральный прокурор Дэвид Андерсон.
В конце мая в Калифорнии
во время протестов в связи с убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда был застрелен полицейский Патрик Андервуд. Во вторник обвинения в убийстве предъявлены сержанту ВВС Стивену Карильо. Также обвинен в пособничестве убийству Роберт Джастес - водитель машины, из которой велась стрельба по полицейскому.
"Пэт Андервуд был убит, потому что носил форму", - заявил федеральный прокурор Андерсон.
Как сообщает министерство юстиции США, 6 июня был обнаружен минивэн, из которого шла стрельба. Когда полиция пришла с обыском в дом Карильо, он застрелил из засады полицейского, а другого ранил. Наконец, Карильо был арестован после того, как угнал еще одну машину и попытался сбежать.
В доме Карильо был обнаружен автомат типа AR-15 с глушителем и боеприпасы. Кроме того, Карильо своей кровью написал на автомобиле фразы, которые связаны с некоей "экстремистской идеологией", уточнил минюст.
Телеканал CBS сообщал, что Карильо мог принадлежать к экстремистскому "движению бугалу", которое сочетает ультраправые лозунги вооруженного противостояния властям с расистской концепцией "превосходства белой расы".