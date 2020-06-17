Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае начала войны

СЕУЛ, 17 июн — РИА Новости. Южнокорейские военные выразили глубокую обеспокоенность решением Южнокорейские военные выразили глубокую обеспокоенность решением КНДР перестать соблюдать соглашение с Югом и заявили, что в случае начала боевых действий Пхеньяну придется заплатить "соответствующую цену".

Как отметил глава отдела военных операций Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Чон Дон Чжин, действия КНДР "сводят на нет все совместно достигнутые за более чем 20 лет результаты и усилия в сфере прогресса межкорейских отношений и сохранения мира на Корейском полуострове".

При этом Министерство обороны заявило, что Сеул призывает соблюдать и сам намерен придерживаться соглашений с КНДР в военной сфере.

В администрации южнокорейского президента также подчеркнули, что правительство не считает происходящее поводом для отказа от военного соглашения с КНДР от 19 сентября 2018 года и Пханмучжомской декларации от 27 апреля 2018-го. В связи с этим Южная Корея сохранит запрет на отправку на Север агитационных материалов и листовок, даже если КНДР, как и обещала, начнет распространять свои листовки на южнокорейской территории, так как это нарушает имеющиеся договоренности.

Ранее в среду северокорейский Генштаб объявил о планах возвращения военного контингента в туристическую зону Кымгансан и промышленную зону Кэсон. Этому предшествовал взрыв межкорейского офиса связи в Кэсоне.

Восьмого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и спецлинию между высшим руководством двух стран.

Несколько дней назад первый заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера государства Ким Ё Чжон заявила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга".