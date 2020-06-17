СМИ: президент Польши может в ближайшее время посетить Белый дом

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда может в ближайшее время прибыть в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в обеих администрациях.
По данным одного из источников, визит может состояться уже на следующей неделе. Источники в польском правительстве сообщили, что в рамках визита, точная дата которого пока неизвестна, стороны намерены обсудить оборонное соглашение под названием "Форт Трамп" и размещение войск США в Польше.
Издание сообщает, что в Белом доме отказались прокомментировать возможный визит президента Польши, в посольстве Польши заявили, что не обладают какой-либо информацией о скором визите.
Ранее Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.
13 мая, 00:29В Совфеде рассказали про боль Польши из-за России