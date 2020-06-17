СМИ: президент Польши может в ближайшее время посетить Белый дом

По данным одного из источников, визит может состояться уже на следующей неделе. Источники в польском правительстве сообщили, что в рамках визита, точная дата которого пока неизвестна, стороны намерены обсудить оборонное соглашение под названием "Форт Трамп" и размещение войск США в Польше.