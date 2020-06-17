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СМИ: президент Польши может в ближайшее время посетить Белый дом
Президент Польши Анджей Дуда может в ближайшее время прибыть в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Politico со ссылкой... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T05:31
матеуш моравецкий
анджей дуда
дональд трамп
польша
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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матеуш моравецкий, анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире

СМИ: президент Польши может в ближайшее время посетить Белый дом

05:31 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда может в ближайшее время прибыть в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в обеих администрациях.
По данным одного из источников, визит может состояться уже на следующей неделе. Источники в польском правительстве сообщили, что в рамках визита, точная дата которого пока неизвестна, стороны намерены обсудить оборонное соглашение под названием "Форт Трамп" и размещение войск США в Польше.
Издание сообщает, что в Белом доме отказались прокомментировать возможный визит президента Польши, в посольстве Польши заявили, что не обладают какой-либо информацией о скором визите.
Ранее Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.
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Матеуш МоравецкийАнджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
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