Из Пентагона уволилась чиновница, фигурировавшая в импичменте Трампу

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Заместитель замминистра обороны США - главный финансовый контролер ведомства Элейн Маккаскер, чьи письма фигурировали в расследовании по импичменту Дональду Трампу, ушла в отставку, сообщил в заявлении министр обороны Марк Эспер.
Он поблагодарил Маккаскер за работу, не назвав причин ее отставки.
В ходе расследования по импичменту демократы цитировали переписку Маккаскер, в которой та задавалась вопросом, на каком основании США задерживают военную помощь Украине. Демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент, заявив, что он задерживал помощь Киеву, надеясь взамен получить компромат на своего политического противника, демократа Джо Байдена. Сенат Трампа оправдал, так что президент США остался в своей должности и не был отстранен от власти. Трамп обвинения отрицает.
Трамп в 2019 году объявил сенату, что хочет повысить Маккаскер до замминистра, но в марте 2020 года отозвал ее кандидатуру на повышение.
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