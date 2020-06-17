Осужденного экс-мэра Владивостока переводят в колонию в Хакасии

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева отправили из колонии в Приморье в исправительное учреждение в Хакасии, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Найдин.
Накануне Генпрокуратура сообщила, что Пушкарев переведен из колонии в Приморье в исправительное учреждение другого региона, так как условия его пребывания в ИК в Спасском районе были "ослаблены". Кроме того, по данным ГП, в одном районе с колонией находится подконтрольное Пушкареву и членам его семьи градообразующее предприятие АО "Спасскцемент", родственники многих сотрудников колонии трудоустроены там и фактически "находятся в зависимом от осужденного положении". Пять сотрудников ГУФСИН России по Приморскому краю привлечены к дисциплинарной ответственности.
"Неделю назад его этапировали в Хакасию. Думаю, он еще не прибыл на место. Этап идет долго. Пока нет информации, в какую колонию его переводят. Но по закону, прибыв на место, Пушкарев может оповестить своих родных и близких, куда он прибыл, письменно или с помощью телефонного звонка", - сказал Найдин.
По его словам, ОНК планирует в дальнейшем держать на контроле ситуацию с помощью членов регионального отделения в Хакасии.
Также Найдин отметил, что посетил ИК-33 в Спасском районе Приморья, где отбывал наказание Пушкарев. Там, по словам собеседника, соблюдаются все меры безопасности против коронавируса: используются перчатки, маски, постоянно проводится термометрия не только у проверяющих, но и у сотрудников. Такая же ситуация в колониях 41, 6, 22, 27 и СИЗО №1 и №2, которые успели посетить в последнее время члены регионального отделения ОНК. Ни один заключенный там не заболевал и не болеет коронавирусом, добавил Найдин.
В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. Как доказало следствие, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Общий ущерб следствие оценивало в сотни миллионов рублей, а в конечном итоге он превысил миллиард.