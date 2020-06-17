Осужденного экс-мэра Владивостока переводят в колонию в Хакасии

"Неделю назад его этапировали в Хакасию. Думаю, он еще не прибыл на место. Этап идет долго. Пока нет информации, в какую колонию его переводят. Но по закону, прибыв на место, Пушкарев может оповестить своих родных и близких, куда он прибыл, письменно или с помощью телефонного звонка", - сказал Найдин.

Также Найдин отметил, что посетил ИК-33 в Спасском районе Приморья, где отбывал наказание Пушкарев. Там, по словам собеседника, соблюдаются все меры безопасности против коронавируса: используются перчатки, маски, постоянно проводится термометрия не только у проверяющих, но и у сотрудников. Такая же ситуация в колониях 41, 6, 22, 27 и СИЗО №1 и №2, которые успели посетить в последнее время члены регионального отделения ОНК. Ни один заключенный там не заболевал и не болеет коронавирусом, добавил Найдин.