И.о. президента Боливии предложила перенести всеобщие выборы

"Граждане Боливии должны быть уверены в том, что в день выборов им не придется столкнуться с угрозой заражения, данное обстоятельство необходимо принимать во внимание, и я считаю, что от переноса (выборов - ред.) на месяц или на два никто не пострадает", - заявила Аньес в ходе выступления в городе Тариха, расположенном на юге Боливии.

Сенат Боливии в ночь на 1 мая принял закон, который установил 90-дневный срок, то есть не позднее 2 августа, для проведения выборов. Однако и.о. президента Жанин Аньес, которая также является кандидатом на выборах, не стала подписывать закон, заявив, что проведение выборов в августе может представлять угрозу здоровью населения в связи с эпидемией COVID-19. На внеочередной сессии парламент отклонил замечания Аньес, и закон вступил в силу. В начале июня избирательный суд Боливии по согласованию с политическими силами страны отложил проведение всеобщих выборов до 6 сентября из-за пандемии коронавируса.