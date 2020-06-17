И.о. президента Боливии предложила перенести всеобщие выборы

ЛА-ПАС, 17 июн - РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес во вторник предложила отложить всеобщие выборы в стране до октября или ноября в связи с угрозой из-за COVID-19.
"Граждане Боливии должны быть уверены в том, что в день выборов им не придется столкнуться с угрозой заражения, данное обстоятельство необходимо принимать во внимание, и я считаю, что от переноса (выборов - ред.) на месяц или на два никто не пострадает", - заявила Аньес в ходе выступления в городе Тариха, расположенном на юге Боливии.
При этом временный президент подчеркнула, что последует любому решению Высшего избирательного суда.
Сенат Боливии в ночь на 1 мая принял закон, который установил 90-дневный срок, то есть не позднее 2 августа, для проведения выборов. Однако и.о. президента Жанин Аньес, которая также является кандидатом на выборах, не стала подписывать закон, заявив, что проведение выборов в августе может представлять угрозу здоровью населения в связи с эпидемией COVID-19. На внеочередной сессии парламент отклонил замечания Аньес, и закон вступил в силу. В начале июня избирательный суд Боливии по согласованию с политическими силами страны отложил проведение всеобщих выборов до 6 сентября из-за пандемии коронавируса.
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму".