https://ria.ru/20200617/1573036927.html
На сайте Минобороны открыли раздел о парадах Победы
На сайте Минобороны России открыт мультимедийный раздел о военных парадах, проводимых в городах страны в ознаменование 75-летия Великой Победы, сообщили в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T05:08
2020-06-17T10:39
75 лет великой победы
т-90м
армата
парад победы
с-400 «триумф»
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
т-90м, армата, парад победы, с-400 «триумф», общество
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
На сайте Минобороны России открыт мультимедийный раздел
о военных парадах, проводимых в городах страны в ознаменование 75-летия Великой Победы, сообщили в военном ведомстве.
"В разделе представлена подробная информация о последовательности прохождения колонн по Красной площади Москвы, порядке пролета авиации, составе и численности личного состава и техники на парадах, которые состоятся 24 июня в 28 городах России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в разделе размещена подробная схема построения пеших расчетов на Красной площади.
"Отдельно представлен порядок прохождения механизированной колонны. В проекте также приводятся исчерпывающие сведения об авиационной части военного парада", - отметили в Минобороны.
Кроме того, в разделе можно узнать о местах и времени праздничных салютов, которые прогремят 24 июня по всей стране.
24 июня в военном параде на Красной площади примут участие более 13 тысяч военных, будут задействованы 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М
и "Армата
", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3"
, "Тор-М2", С-400
, а также 75 самолетов и вертолетов. В параде также примут участие представители 13 иностранных делегаций.
Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тысяч военных, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.