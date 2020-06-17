На сайте Минобороны открыли раздел о парадах Победы

Военнослужащие на военном параде на Красной площади. Архивное фото

Военнослужащие на военном параде на Красной площади

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На сайте Минобороны России открыт На сайте Минобороны России открыт мультимедийный раздел о военных парадах, проводимых в городах страны в ознаменование 75-летия Великой Победы, сообщили в военном ведомстве.

"В разделе представлена подробная информация о последовательности прохождения колонн по Красной площади Москвы, порядке пролета авиации, составе и численности личного состава и техники на парадах, которые состоятся 24 июня в 28 городах России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разделе размещена подробная схема построения пеших расчетов на Красной площади.

"Отдельно представлен порядок прохождения механизированной колонны. В проекте также приводятся исчерпывающие сведения об авиационной части военного парада", - отметили в Минобороны.

Кроме того, в разделе можно узнать о местах и времени праздничных салютов, которые прогремят 24 июня по всей стране.

24 июня в военном параде на Красной площади примут участие более 13 тысяч военных, будут задействованы 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М и " Армата ", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" , "Тор-М2", С-400 , а также 75 самолетов и вертолетов. В параде также примут участие представители 13 иностранных делегаций.