Парламент Боливии заблокировал кредит от МВФ на $327 миллионов

Согласно заявлению заместителя министра по вопросам финансов и государственных кредитов Карлоса Шлинка, парламентская комиссия по планированию аргументировала данное решение отсутствием документации, требующейся при процедуре одобрения внешних кредитов. В частности, депутаты партии MAS ("Движение к социализму") попросили правительство предоставить кредитный договор и Верховный декрет, подтверждающий его силу.

В свою очередь, Шлинк отметил, что Боливия является одной из стран-акционеров МВФ, и поэтому в данном случае необходимость в предоставлении указанных документов отсутствует. Он также подчеркнул, что во время президентства Моралеса парламент без каких-либо затруднений одобрил 230 внешних кредитов на общую сумму в 17 миллиардов долларов. Таким образом, по мнению временного правительства, данный вопрос носит политизированный характер.