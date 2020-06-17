https://ria.ru/20200617/1573036787.html
Парламент Боливии заблокировал кредит от МВФ на $327 миллионов
Парламент Боливии проголосовал против принятия кредита в размере 327 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом, который стране одобрил Международный... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T04:51
2020-06-17T04:51
жанин аньес
смена власти в боливии
эво моралес
мвф
боливия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жанин аньес, смена власти в боливии, эво моралес, мвф, боливия, в мире
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Парламент Боливии
проголосовал против принятия кредита в размере 327 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом, который стране одобрил Международный валютный фонд (МВФ
) в ответ на запрос временного правительства, сообщает местное информационное агентство ABI.
Согласно заявлению заместителя министра по вопросам финансов и государственных кредитов Карлоса Шлинка, парламентская комиссия по планированию аргументировала данное решение отсутствием документации, требующейся при процедуре одобрения внешних кредитов. В частности, депутаты партии MAS ("Движение к социализму") попросили правительство предоставить кредитный договор и Верховный декрет, подтверждающий его силу.
В свою очередь, Шлинк отметил, что Боливия является одной из стран-акционеров МВФ, и поэтому в данном случае необходимость в предоставлении указанных документов отсутствует. Он также подчеркнул, что во время президентства Моралеса парламент без каких-либо затруднений одобрил 230 внешних кредитов на общую сумму в 17 миллиардов долларов. Таким образом, по мнению временного правительства, данный вопрос носит политизированный характер.
По данным агентства, еще четыре кредита на общую сумму более миллиарда долларов, запрошенных временным правительством для борьбы с пандемией, находятся на рассмотрении парламента.
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, экс-президент страны Эво Моралес
под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес
. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине
, откуда руководит президентской кампанией "Движения к социализму".