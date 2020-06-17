https://ria.ru/20200617/1573036497.html
В Китае выявили 44 новых случая COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 44 новых случая коронавируса, также зарегистрированы 11 бессимптомных носителей, выздоровели два пациента, следует из сообщения... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T04:24
2020-06-17T04:50
распространение нового коронавируса
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ухань
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, хубэй, хэбэй, китай, ухань, в мире
ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Китай
за минувшие сутки выявил 44 новых случая коронавируса, также зарегистрированы 11 бессимптомных носителей, выздоровели два пациента, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 44 новых случаев 33 локальные (31 - в Пекине
, один - в провинции Хэбэй
, один – в провинции Чжэцзян
), 11 - ввозные.
Накануне в Китае выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом и шесть бессимптомных носителей. Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком. Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай 13 июня был закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлен 83 265 случаев коронавирусной инфекции, 78 379 человек выздоровели, 252 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1856, выздоровели 1754 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 11 таких случаев, из карантина выпустили девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 106 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге
за все время эпидемии были выявлены 1112 случаев заражения (четыре человека скончались, 1069 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване
заразились 445 человек (семь скончались, 433 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.