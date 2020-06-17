В Китае выявили 44 новых случая COVID-19

Накануне в Китае выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом и шесть бессимптомных носителей. Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком. Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай 13 июня был закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлен 83 265 случаев коронавирусной инфекции, 78 379 человек выздоровели, 252 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1856, выздоровели 1754 человека.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 11 таких случаев, из карантина выпустили девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 106 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.